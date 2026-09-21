Trút giận lên Facebook sau phiên tòa dân sự, người phụ nữ 58 tuổi bị bắt giam

Trước đó, Công an TP Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị của Tòa án nhân dân khu vực 2 liên quan hoạt động của tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu”.

Đối tượng Nguyễn Thị Châu - Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Theo nội dung kiến nghị, tài khoản này đăng một số bài viết chứa thông tin được cho là không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án nhân dân khu vực 2 giải quyết.

Trong quá trình xét xử, Châu có hành vi gây mất an ninh, trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

Không đồng ý với kết quả giải quyết, Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo mà sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Châu” đăng tải nhiều bài viết đề cập đến vụ việc và những người liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Châu thừa nhận sử dụng tài khoản trên để đăng tải các nội dung. Kết luận giám định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ xác định một số nội dung trên tài khoản có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện Công an TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.