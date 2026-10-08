Trượt lớp 10 công lập, học sinh vẫn phải được bảo đảm chỗ học

Tại Nghị quyết số 312 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường, kể cả những em trượt lớp 10 THPT công lập vẫn được học tập ở các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp.

Hiện nay, sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có nhiều hướng đi: Tiếp tục học chương trình THPT (ở trường công lập, tư thục, quốc tế); vừa học vừa làm (trung tâm giáo dục thường xuyên); học nghề (trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng); học văn hóa tích hợp chuyên môn nghề (trường trung học nghề).

Chính phủ yêu cầu đảm bảo học sinh trượt lớp 10 THPT công lập vẫn được đi học. Ảnh minh họa: Trần Dung

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục cung ứng đủ sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu của học sinh và có số lượng dự phòng; đồng thời xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Các nhiệm vụ được phân công theo nguyên tắc “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, nhằm hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Về bữa ăn học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, bảo đảm chất lượng để cung ứng dịch vụ bữa ăn học đường; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực.