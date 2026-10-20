Trượt chân, cô gái rơi từ đỉnh thác nước xuống vực sâu

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Windy Rahma Putri, 25 tuổi, rơi từ độ cao hơn 20 mét xuống vực sâu trước sự chứng kiến của những người bạn thân.

Trong clip, Windy đang nằm nghỉ ngơi trên những tảng đá giữa dòng nước chảy, trước khi cựa quậy như thể đang cố gắng đứng dậy.

Nhưng khi vừa di chuyển, cô bất ngờ rơi xuống vực sâu tại thác Robo ở Harau, Indonesia.

Chỉ vài giây trước khi rơi xuống vực, cô ấy tuyệt vọng vươn tay ra, cố gắng níu lấy một người bạn gần đó, nhưng tiếc thay đã không thành công.

Abdul Malik, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Padang, cho biết: "Nạn nhân được báo cáo là đã trượt chân và nghi ngờ bị chết đuối hoặc bị dòng nước cuốn trôi".

Windy Rahma Putri, 25 tuổi, tử vong sau khi trượt chân ở thác nước ở Indonesia. Ảnh: Newsflash

Windy, đến từ Padang Pariaman ở Tây Sumatra, đang tắm ở thác nước cùng bạn bè khi sự việc xảy ra vào khoảng 3h45 chiều 15/10.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm sau khi nhận được báo cáo về vụ việc thương tâm.

Mặc dù các đội tìm kiếm không tìm thấy Windy trong ngày đầu tiên, nhưng thi thể của cô đã được tìm thấy vào sáng hôm sau.

Tổng cộng 119 người từ đội tìm kiếm cứu nạn, quân đội, cảnh sát, cơ quan quản lý thiên tai, lính cứu hỏa, chính quyền địa phương và cộng đồng đã tham gia vào chiến dịch này.

Do địa hình dốc và nguy hiểm, lực lượng cứu hộ đã sử dụng hệ thống dây thừng chuyên dụng để cẩn thận đưa thi thể cô trở lại vách đá.

Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về nhà.