Trượt băng Việt Nam mở rộng sân chơi cho vận động viên trẻ

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10 tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City, Hà Nội. Giải do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo ban tổ chức, giải thu hút 112 vận động viên đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hải Phòng. Đây là số lượng vận động viên lớn nhất trong lịch sử giải đấu, cho thấy sức lan tỏa của môn trượt băng, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên.

Giải đấu thu hút số vận động viên kỷ lục. Ảnh: SFV

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung chính là trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật, với tổng cộng 37 bộ huy chương, gồm 29 bộ ở nội dung tốc độ và 8 bộ ở nội dung nghệ thuật.

Ở nội dung trượt băng tốc độ, vận động viên được chia theo nhóm tuổi, từ dưới 6 tuổi đến nhóm 13 tuổi trở lên, thi đấu ở các cự ly phù hợp. Chương trình còn có nội dung tiếp sức hỗn hợp dành cho vận động viên dưới 15 tuổi.

Trong khi đó, trượt băng nghệ thuật gồm các hạng mục đơn nam, đơn nữ và những nhóm thi đấu dành cho các độ tuổi, trình độ khác nhau. Cách tổ chức này giúp vận động viên có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng.

Điểm mới đáng chú ý của giải năm nay là nội dung Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu tiên được đưa chính thức vào hệ thống thi đấu quốc gia. Khác với khiêu vũ trên băng truyền thống dành cho các cặp đôi, nội dung này cho phép vận động viên thi đấu cá nhân, tập trung vào kỹ thuật bước chân, nhịp điệu và khả năng thể hiện âm nhạc.

Việc bổ sung nội dung mới giúp mở rộng lựa chọn thi đấu cho vận động viên, đồng thời tạo động lực để các câu lạc bộ, địa phương đa dạng hóa hoạt động đào tạo. Đây cũng là cơ hội phát hiện thêm những nhân tố tiềm năng trong bối cảnh trượt băng Việt Nam đang từng bước xây dựng lực lượng.

Vận động viên Trần Khánh Ly trong bài thi tại giải đấu. Ảnh: SFV

Giải năm nay áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) đối với các nội dung tương ứng. Ban tổ chức mời 7 giám sát, kiểm soát viên kỹ thuật, giám khảo và chuyên gia kỹ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia tham gia điều hành, đánh giá chuyên môn. Một số chuyên gia từng làm nhiệm vụ tại giải vô địch thế giới và Olympic.

Đội ngũ giám khảo được bố trí riêng cho nội dung trượt băng nghệ thuật đơn và khiêu vũ trên băng đơn, bảo đảm việc đánh giá phù hợp với đặc thù từng nội dung. Qua đó, vận động viên và huấn luyện viên có điều kiện tiếp cận các yêu cầu chuyên môn quốc tế, xác định những điểm cần cải thiện trong quá trình tập luyện.

Với quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay và việc bổ sung nội dung thi đấu mới, giải góp phần mở rộng cơ hội cọ xát cho vận động viên. Tuy nhiên, để chuyển sự phát triển của phong trào thành thành tích ở đấu trường khu vực và quốc tế, trượt băng Việt Nam cần duy trì điều kiện tập luyện thường xuyên, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng kế cận có chuyên môn tốt.