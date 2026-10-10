Trượt băng và Roller Việt Nam hướng tới phát triển chuyên nghiệp

Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031).

Ngày 10/10/2026, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031) đã diễn ra thành công tại Hà Nội, với sự tham dự của 66 đại biểu chính thức, các tổ chức hội viên, câu lạc bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và cộng đồng người tập luyện Trượt băng, Roller trên cả nước.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Liên đoàn trong giai đoạn 2018-2026, xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031.

Với định hướng chuyển từ “xây dựng nền móng” sang “phát triển chiều sâu”, SFV đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa hệ thống thi đấu - đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hệ thống Trượt băng và Roller Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của vận động viên Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

PGS.TS Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu về định hướng nhiệm kỳ III, PGS.TS Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ III là giai đoạn Liên đoàn phải tạo ra bước chuyển rõ nét về chất lượng. Chúng ta không chỉ hướng tới việc có nhiều người tập luyện hơn, nhiều giải đấu hơn, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một hệ thống phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững, từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao.

Trượt băng và Roller là những môn thể thao có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ, đồng thời có nhiều dư địa để phát triển trong xã hội hiện đại. Vì vậy, nhiệm vụ của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới là tạo dựng môi trường thuận lợi hơn để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận và tập luyện; đồng thời xây dựng con đường rõ ràng để những vận động viên có năng lực được đào tạo, thi đấu và vươn tới trình độ quốc tế.

Chúng tôi xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo vận động viên trẻ là trọng tâm, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng. Khi các yếu tố này được kết nối trong một hệ thống thống nhất, Trượt băng và Roller Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế”.

Bà Trịnh Thị Trang, Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phát biểu.

Trong giai đoạn tới SFV sẽ hướng tới xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch, đoàn kết và hiệu quả, phát huy vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, câu lạc bộ và cộng đồng.

Liên đoàn tiếp tục xác định phong trào là nền tảng để xây dựng lực lượng thành tích cao. Roller Sports sẽ được ưu tiên phát triển tại những địa phương có điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phong trào; đồng thời từng bước mở rộng hoạt động Trượt băng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ được đặt ở vị trí trọng tâm nhằm tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, SFV tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế và chuyên gia nước ngoài tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho huấn luyện viên, trọng tài, giám khảo. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu cấp quốc gia, đồng thời từng bước tham gia sâu hơn vào hệ thống chuyên môn quốc tế.

Đồng thời, SFV tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đơn vị khai thác sân băng, sân roller, câu lạc bộ và các đối tác trong hệ sinh thái thể thao; đa dạng hóa nguồn tài trợ và hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.

Ngoài ra, SFV định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về hội viên, vận động viên, huấn luyện viên và hệ thống giải đấu. Công nghệ sẽ từng bước được ứng dụng trong đăng ký thi đấu, quản lý vận động viên, chấm điểm, điều hành giải và lưu trữ dữ liệu chuyên môn.

Theo SFV, được thành lập ngày 22/10/2018 theo Quyết định số 2400/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ với tên gọi ban đầu là Liên đoàn Trượt băng Việt Nam, SFV đã từng bước xây dựng tổ chức và mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 14/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 606/QĐ-BNV, cho phép đổi tên Liên đoàn Trượt băng Việt Nam thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng phạm vi hoạt động, hướng tới phát triển đồng bộ các môn thể thao Trượt băng và Roller.

Trong 8 năm qua, với sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cộng đồng người yêu thích bộ môn, SFV từng bước xây dựng được hệ thống hoạt động ngày càng bài bản.

Ban thường vụ Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031).

Trong giai đoạn 2018-2026, Liên đoàn đã tổ chức thành công 26 giải thi đấu quốc gia ở các môn Roller Sports, Trượt băng Nghệ thuật và Trượt băng Tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên đến từ hơn 15 tỉnh, thành phố.

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 là Roller Sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, cho thấy bước phát triển mới của môn thể thao này trong hệ thống thể thao thành tích cao của Việt Nam.

Ban chấp hành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031).

Song song với phát triển trong nước, SFV từng bước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tham gia hệ thống các tổ chức thể thao quốc tế. Vận động viên Việt Nam từng bước góp mặt tại các đấu trường lớn như ASIAD, Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á, SEA Games, ISU Junior Grand Prix, các giải vô địch châu Á và các giải quốc tế mở rộng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 19 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên và Ban Thường vụ gồm 6 thành viên. PGS.TS Đặng Hà Việt tiếp tục được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III.