Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH khai khóa với “Lời cam kết đầu tiên”

Với chủ đề “Lời cam kết đầu tiên”, chương trình khởi động năm học 2026 - 2027 với sự đồng hành của thầy cô và sinh viên 07 ngành thuộc Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH gồm Y khoa, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm.

Lễ Khai khóa chính thức mở đầu năm học 2026 của Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH

Chia sẻ về định hướng đào tạo, PGS.TS.BS.TTƯT. Nguyễn Thanh Hiệp cho biết Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH đặt sự trưởng thành của người học ở vị trí trung tâm. Sinh viên được học tập trong môi trường kết nối giảng đường, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, bệnh viện và doanh nghiệp, qua đó từng bước tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành khả năng tự chủ và ý thức chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

PGS.TS.BS.TTƯT. Nguyễn Thanh Hiệp nhấn mạnh tinh thần đồng hành xuyên suốt cùng người học

Trước tác động ngày càng sâu rộng của AI và chuyển đổi số, PGS.TS.BS.TTƯT. Nguyễn Thanh Hiệp lưu ý sinh viên cần chủ động ứng dụng AI và công nghệ nhưng vẫn giữ tư duy độc lập, năng lực kiểm chứng và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe. Thầy nhấn mạnh: “AI có thể hỗ trợ chúng ta suy nghĩ, nhưng không thể quyết định và chịu trách nhiệm thay chúng ta. Sự trung thực, lòng nhân ái và trách nhiệm trước con người vẫn phải thuộc về chính các em”.

Từ cam kết của Nhà trường, “lời cam kết đầu tiên” được tiếp nối bằng tiếng nói của chính người học. Đại diện thế hệ sinh viên ngành Y khoa khóa đầu tiên, Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Thủ khoa ngành Y khoa bày tỏ: “Chúng em cam kết luôn trung thực, nghiêm túc và chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học để từng bước làm chủ tri thức; không ngừng trau dồi y đức, kỹ năng, sự đồng cảm và trách nhiệm với người bệnh; đồng thời đoàn kết, gắn bó, cùng nhau học tập, trải nghiệm và trưởng thành dưới mái nhà chung HUTECH”.

Thủ khoa ngành Y khoa Nguyễn Ngọc Bảo Hân gửi lời cam kết học tập, rèn luyện và trách nhiệm với cộng đồng

Tại chương trình, Nhà trường tuyên dương, khen thưởng 09 tân sinh viên thủ khoa của 07 ngành và trao 06 suất Học bổng Khuyến tài cho các sinh viên tiêu biểu. Sự ghi nhận ngay từ điểm khởi đầu tiếp thêm động lực để các bạn phát huy năng lực, chủ động học tập và tích lũy trải nghiệm trong những năm đại học.

Nhà trường tuyên dương thủ khoa và trao Học bổng Khuyến tài cho tân sinh viên

Tại sự kiện, Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Tập đoàn I.B.I Corporation, hướng tới phối hợp đào tạo, nghiên cứu, thực tập và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Dịp này I.B.I Corporation và Hilton Plasma Academy đồng thời trao tặng thiết bị y tế, thẩm mỹ phục vụ đào tạo, hỗ trợ tăng cường điều kiện thực hành và khả năng tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế cho người học.

Trước đó, chiều 23/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có chuyến thăm và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cắt băng khánh thành Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH

Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập - thực hành của Nhà trường và kỳ vọng Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH tiếp tục phát huy nền tảng hiện có, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực sức khỏe.