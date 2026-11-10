Trường Xuân triển khai mô hình 'Cà phê sáng cùng nông dân'

Mô hình "Cà phê sáng cùng nông dân" tại xã Trường Xuân định kỳ tổ chức từ 1 - 2 lần/tháng

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trong đó, chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn quy trình canh tác an toàn, quản lý sức khỏe đất, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ và áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp đối với những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca và chanh dây.

Bên cạnh đó, các nội dung về xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất VietGAP, truy xuất nguồn gốc, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và tăng cường liên kết trong tiêu thụ sản phẩm cũng được quan tâm trao đổi.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã tham dự mô hình "Cà phê sáng cùng nông dân"

Chính quyền địa phương định hướng kết nối nông dân với các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp; khuyến khích thành lập các nhóm nông dân cùng ngành hàng, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản.

Mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân” được xã Trường Xuân triển khai định kỳ từ 1 - 2 lần/tháng, với mục đích tạo không gian gặp gỡ, trao đổi cởi mở, gần gũi giữa lãnh đạo UBND xã, đội ngũ cán bộ chuyên môn với bà con nông dân.

Nhiều nông dân tham gia trao đổi ý kiến với lãnh đạo xã

Thông qua mô hình, UBND xã Trường Xuân sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách, nguồn vốn, giải quyết những khó khăn liên quan đến đất đai, kỹ thuật sản xuất, xây dựng thương hiệu và mã số vùng trồng.