Trường Xuân là xã đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng

Sức chuyển động từ sản xuất, kinh doanh

Từ những nông sản thế mạnh của địa phương như cà phê, mắc ca, một HTX ở thôn 10, xã Trường Xuân đã phát triển nhiều dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Tháng 8/2026, HTX này có 5 sản phẩm được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận OCOP 3 sao. Ngoài sản phẩm mắc ca, HTX còn có các dòng cà phê chế biến theo phương pháp khác nhau và cà phê hòa tan kết hợp nấm linh chi.

Nhiều sản phẩm của một HTX tại Trường Xuân (Lâm Đồng) được công nhận sản phẩm OCOP năm 2026

Đáng chú ý, đây là chủ thể có nhiều sản phẩm được công nhận nhất trong đợt đánh giá, phân hạng OCOP đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Kết quả này cũng giúp Trường Xuân vượt mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP trong năm. Toàn xã hiện có 8 sản phẩm OCOP của 3 chủ thể, chủ yếu là các sản phẩm chế biến từ cà phê.

Thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, Trường Xuân khuyến khích các chủ thể nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, thực hiện truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Qua đó, từng bước phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, gắn sản xuất với chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Các sản phẩm OCOP của Trường Xuân được trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện của tỉnh Lâm Đồng

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Trường Xuân, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Năm 2026, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 16.700 ha, vượt kế hoạch. Phần lớn diện tích dành cho các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, hoạt động sản xuất trên địa bàn vẫn cơ bản ổn định. Địa phương chú trọng hướng dẫn người dân canh tác đúng thời vụ, chủ động phòng trừ sâu bệnh và tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Chăn nuôi cũng ghi nhận kết quả tích cực với tổng đàn vật nuôi ước đạt hơn 135.000 con, vượt hơn 36% kế hoạch. Công tác tiêm phòng, giám sát dịch bệnh được duy trì thường xuyên.

Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông tại xã Trường Xuân (Lâm Đồng) được quan tâm đầu tư, ngày càng đồng bộ

Cùng với nông nghiệp, các hoạt động chế biến nông, lâm sản, cơ khí, mộc dân dụng tiếp tục duy trì ổn định. Nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Trường Xuân chú trọng tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế hoạt động. Trong năm 2026, toàn xã có thêm 109 hộ kinh doanh được thành lập.

Đối với kinh tế tập thể, Trường Xuân hiện có 14 HTX, trong đó 9 HTX đang hoạt động. Một số HTX được hỗ trợ khôi phục hoạt động, từng bước xây dựng liên kết sản xuất gắn với vùng nguyên liệu.

Xã Trường Xuân (Lâm Đồng) đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực kinh tế năm 2026

Tuy nhiên, năng suất, chất lượng nông sản và mức độ cơ giới hóa trong sản xuất vẫn còn hạn chế. Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ chưa chặt chẽ, một số HTX hoạt động chưa hiệu quả. Đây là những vấn đề địa phương cần tiếp tục tháo gỡ để phát huy tiềm năng kinh tế.

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thu ngân sách nhà nước là một trong những điểm sáng của Trường Xuân trong năm 2026. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Đinh Văn Nam, tính đến ngày 18/11, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 125,6 tỷ đồng, vượt 67% dự toán tỉnh giao.

Xã Trường Xuân (Lâm Đồng) đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu ngân sách năm 2026

Bên cạnh đó, Trường Xuân tiếp tục chú trọng bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và bảo đảm hoạt động của bộ máy.

Trong năm 2026, Trường Xuân được giao hơn 45,5 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 6 dự án, chủ yếu là các công trình giao thông và trường học. Đến ngày 18/11, địa phương đã giải ngân hơn 73,5% kế hoạch vốn. Xã đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2026.

Các đơn vị trên địa bàn xã Trường Xuân (Lâm Đồng) ủng hộ, đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo. (Ảnh: CTV)

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo kết quả rà soát sơ bộ cuối năm 2026, toàn xã còn 97 hộ nghèo, chiếm 1,53%. Tỷ lệ nghèo đa chiều ước giảm 2,11 điểm phần trăm, vượt mục tiêu đề ra.

Để tạo nền tảng phát triển lâu dài, Trường Xuân đã hoàn thành và công bố Quy hoạch chung xã đến năm 2050. Đồ án được triển khai từ tháng 7/2026, tạo cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và thu hút đầu tư.

Xã Trường Xuân (Lâm Đồng) tổ chức mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân”, tạo diễn đàn chia sẻ giữa chính quyền với nông dân. (Ảnh: CTV)

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận, trong năm 2027, xã xác định tiếp tục khai thác tiềm năng nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát huy vai trò của các chủ thể kinh tế.

Địa phương tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ. Trong đó, tái canh cà phê, cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, phát triển và nâng hạng sản phẩm OCOP là những nhiệm vụ trọng tâm.

Trường Xuân cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường.

Đối với kinh tế tư nhân, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh phát triển, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Diện mạo xã đặc biệt khó khăn Trường Xuân (Lâm Đồng) ngày càng thay đổi theo hướng khang trang, đồng bộ hơn