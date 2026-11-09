Trường Xuân rà soát rừng dọc Quốc lộ 14 và Tỉnh lộ 6

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Theo quyết định của Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Tổ công tác do ông Trần Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã, làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm đại diện Phòng Kinh tế xã, Công an xã và Hạt Kiểm lâm Nam Nung.

Tham gia Tổ công tác còn có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ chuyên môn, kiểm lâm phụ trách địa bàn và trưởng các thôn, bon, bản.

Tổ có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng hiện có dọc hai tuyến đường thuộc địa bàn xã; xác định vị trí, ranh giới, diện tích và hiện trạng những khu vực bị lấn, chiếm nếu có. Quá trình kiểm tra đồng thời ghi nhận thông tin, thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ quản lý, bảo vệ rừng và xử lý vi phạm theo quy định.

Kết quả rà soát được tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND xã và cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Tổ công tác tham mưu giải pháp quản lý, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm.

Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phòng Kinh tế xã là đơn vị thường trực, tham mưu triển khai hoạt động và bố trí kinh phí thực hiện. Tổ công tác tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thành lập Tổ công tác được thực hiện trên cơ sở quy định về lâm nghiệp, đất đai và kết quả khảo sát của Đoàn khảo sát HĐND tỉnh Lâm Đồng về quản lý đất đai, đất lâm nghiệp, trật tự xây dựng tại một số địa phương.