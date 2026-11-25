Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Xuân và các đoàn thể trao hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn xã

Những mái ấm nghĩa tình

Không có đất sản xuất, thu nhập bấp bênh, nhiều năm qua, gia đình chị Trịnh Thị Nhàn, ở thôn 1, xã Trường Xuân phải sống trong căn nhà tạm, xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà Đại đoàn kết. Cùng với hơn 50 triệu đồng đối ứng, căn nhà mới được hoàn thành và bàn giao vào tháng 9 vừa qua, giúp gia đình chị có nơi ở kiên cố, an tâm ổn định cuộc sống.

Chị Trịnh Thị Nhàn chia sẻ: “Trước đây, nhà cửa xuống cấp, gia đình lại khó khăn nên không có điều kiện sửa chữa. Được MTTQ xã quan tâm hỗ trợ xây nhà, gia đình tôi rất vui mừng. Có căn nhà mới, chúng tôi yên tâm hơn, có thêm động lực cố gắng làm ăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Cũng ở thôn 1, gia đình ông Nguyễn Lợi nhiều năm phải sống trong căn nhà dột nát. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng sự đóng góp của gia đình, căn nhà mới đang được khẩn trương hoàn thiện. Ông Lợi phấn khởi: “Đây là mong ước của gia đình tôi từ lâu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa thực hiện được. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương, gia đình có điều kiện xây dựng nhà mới. Chúng tôi rất biết ơn và sẽ cố gắng lao động để ổn định cuộc sống”.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân đã hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 9 căn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 12 căn đang thi công. Mỗi căn được hỗ trợ từ 50 - 70 triệu đồng. Việc rà soát, bình xét đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng hoàn cảnh, đúng nhu cầu. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ, cán bộ thôn, bon và người dân còn đóng góp ngày công, vật liệu, góp phần giảm chi phí xây dựng.

Xã Trường Xuân bàn giao nhà Đại đoàn kết, tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 1, xã Trường Xuân cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các đoàn thể rà soát kỹ từng trường hợp, ưu tiên những hộ thực sự khó khăn về nhà ở. Khi được hỗ trợ, bà con trong thôn cũng chung tay góp ngày công, giúp các gia đình sớm hoàn thành nhà mới. Điều đáng mừng là tinh thần sẻ chia ngày càng lan tỏa, người dân cùng quan tâm, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn”.

Kết nối nguồn lực, tạo sinh kế bền vững

Không chỉ quan tâm hỗ trợ nhà ở, MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân còn chú trọng vận động nguồn lực giúp người nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế lâu dài. Thông qua các nguồn xã hội hóa, cây giống, vật nuôi và vật tư sản xuất được trao tận tay những hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân từng bước chủ động cải thiện thu nhập.

Xã Trường Xuân chú trọng công tác giảm nghèo, tạo động lực giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất

Gia đình bà H’ Hôch, ở bon Jâng Plây, là một trong những hộ được hỗ trợ 200 cây cà phê giống và 6 tạ phân bón. Chồng và các con thường xuyên đau ốm, sức lao động hạn chế khiến cuộc sống gia đình bà gặp nhiều khó khăn. Nguồn hỗ trợ không chỉ giúp giảm bớt chi phí đầu tư mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất.

Bà H’ Hôch chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn lắm, chồng con đau ốm, làm lụng cũng chẳng được bao nhiêu. Được Mặt trận xã hỗ trợ cây cà phê giống và phân bón, gia đình mừng lắm. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc vườn cây thật tốt, mong vài năm nữa cà phê cho thu hoạch, có thêm thu nhập để cuộc sống đỡ vất vả”.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Đảng ủy xã Trường Xuân ban hành Đề án 04, phân công cán bộ, đảng viên đồng hành, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã huy động các nguồn lực chăm lo cho 142 hộ nghèo, 196 hộ cận nghèo và trẻ em mồ côi, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Nổi bật là chương trình Tết Trung thu vừa qua, MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Đoàn thiện nguyện Liên Tâm và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh tổ chức trao hơn 1.000 phần quà trung thu, 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, 1.000 suất ăn miễn phí và 20 chiếc xe đạp. Tổng giá trị hỗ trợ gần 600 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết: “Chúng tôi xác định chăm lo cho người nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có sinh kế, tự vươn lên ổn định cuộc sống. Vì vậy, địa phương chủ động kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và vận động Nhân dân cùng tham gia. Mỗi nguồn lực dù lớn hay nhỏ đều được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương”.