Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã, nông sản Trường Xuân đang có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường.

Khơi dậy sức bật từ vùng nguyên liệu bản địa

Xã Trường Xuân có diện tích canh tác nông nghiệp rộng lớn, nổi bật là nhóm cây lâu năm với tổng diện tích khoảng 14.860ha, đạt 100% kế hoạch năm 2026. Với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả, địa phương có nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển các sản phẩm đặc trưng, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Xã Trường Xuân có nhiều lợi thế về vùng nguyên liệu cây lâu năm, tạo tiềm năng phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Ảnh: PV

Cụ thể hóa Kế hoạch số 2196/KH-UBND ngày 12-2-2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 14-3-2026, UBND xã Trường Xuân đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai Chương trình OCOP năm 2026 theo hướng phát triển chuỗi giá trị dựa trên lợi thế nguyên liệu, văn hóa và tri thức bản địa.

Theo định hướng này, địa phương tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm chế biến sâu và sản phẩm truyền thống mang đậm bản sắc vùng miền, từng bước khắc phục tình trạng tiêu thụ nông sản thô, nhỏ lẻ. Công tác tuyên truyền, tập huấn cho các chủ thể về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, thiết kế bao bì, nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh, tạo chuyển biến trong tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa của người dân.

Dấu ấn 8 sản phẩm OCOP và động lực từ kinh tế tập thể

Trong năm 2026, Chương trình OCOP trên địa bàn xã được triển khai bảo đảm kế hoạch và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn xã Trường Xuân có 8 sản phẩm OCOP của 3 chủ thể. Cơ cấu sản phẩm phản ánh rõ thế mạnh nông nghiệp của địa phương với 6 sản phẩm cà phê, 1 sản phẩm mắc ca và 1 sản phẩm dầu phụng. Riêng năm 2026, có 5 sản phẩm được công nhận theo Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 5-8-2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các sản phẩm nông sản đạt chứng nhận OCOP của xã Trường Xuân được trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Song hành với việc phát triển sản phẩm OCOP, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động. Toàn xã hiện có 13 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 8 HTX hoạt động hiệu quả. Nhiều mô hình HTX bước đầu hình thành chuỗi liên kết gắn với vùng nguyên liệu tập trung, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng nông sản.

Điểm sáng tiêu biểu trong phong trào này là HTX nông sản hữu cơ Bechamp Đắk Nông. Ông Hà Công Xã, Giám đốc HTX cho biết, kiên định với quy trình canh tác theo hướng hữu cơ, ứng dụng chế phẩm vi sinh, đơn vị đã tập trung chế biến sâu các dòng sản phẩm từ cà phê và mắc ca địa phương.

Trong năm 2026, HTX có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm: beCHAMP Coffee Natural Nắng Vàng, beCHAMP Coffee Gu Mạnh, beCHAMP Coffee Hòa Tan Nấm Linh Chi, MACCA beCHAMP và Bechamp Coffee Honey Nắng Vàng. Cùng với sản phẩm cà phê hữu cơ beCHAMP Việt Nam được công nhận cuối năm 2025, hiện HTX có tổng cộng 6 sản phẩm OCOP.

Sản phẩm cà phê hòa tan Nấm Linh Chi đạt chứng nhận OCOP của HTX Nông sản hữu cơ Bechamp Đắk Nông. Ảnh: PV

Sự thành công của những sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu tại chỗ không chỉ góp phần đa dạng hóa mặt hàng nông sản, gia tăng giá trị kinh tế mà còn mở ra hướng đi để các HTX khác trên địa bàn học tập, nhân rộng, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hiện đại.

Nâng chất sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ

Để giữ vững uy tín và tiếp tục phát huy thế mạnh nông sản đặc trưng, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trước hết, xã tiến hành rà soát 100% sản phẩm OCOP đã được công nhận để hướng dẫn các chủ thể đăng ký đánh giá lại khi hết hạn công nhận hoặc đánh giá nâng hạng; phấn đấu phát triển mới từ 2 sản phẩm trở lên tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh mỗi năm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chất lượng, an toàn thực phẩm và tem nhãn hàng hóa.

Hệ thống giàn phơi cà phê tại xã Trường Xuân góp phần nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch và phục vụ phát triển OCOP của địa phương. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, chuyển đổi số được xác định là chìa khóa để mở rộng đầu ra cho nông sản. Xã đặt mục tiêu đưa 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lên sàn thương mại điện tử nông sản tỉnh Lâm Đồng. Sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân” tiếp tục được lan tỏa nhằm khuyến khích người sản xuất làm chủ công nghệ số, chủ động quảng bá và kết nối trực tiếp với thị trường.

Đồng thời, địa phương khuyến khích xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP ngay tại xã, kết hợp phát triển các tuyến du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng để đưa nông sản chế biến của Trường Xuân trở thành quà tặng đặc trưng phục vụ du khách.

Với lợi thế vùng nguyên liệu cây lâu năm khoảng 14.860ha cùng 8 sản phẩm OCOP đã được công nhận, xã Trường Xuân có nhiều tiềm năng phát triển nông sản đặc trưng. Việc chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ tiếp tục là đòn bẩy quan trọng, góp phần gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn địa phương phát triển bền vững.