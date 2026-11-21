Từ nhiều nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp cuộc sống người dân Trường Xuân đổi thay từng ngày

Ưu tiên hạ tầng phục vụ sản xuất

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Trường Xuân tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đồng thời đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân, Phan Quốc Lập cho biết địa phương xác định muốn giảm nghèo lâu dài phải giải quyết những khó khăn gắn với đời sống và sản xuất của người dân. Vì vậy, các nguồn vốn được rà soát, lồng ghép để ưu tiên những công trình thiết thực, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế tại cơ sở.

Năm 2026, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Trường Xuân được bố trí hơn 5,608 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 2,78 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Địa phương đã quán triệt tinh thần ưu tiên tối đa nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông thiết yếu, trực tiếp phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh tại cơ sở.

Tính đến ngày 31/10/2026, nguồn vốn bố trí mới đã giải ngân đạt hơn 2,235 tỷ đồng (bằng 26,65% kế hoạch). Cùng với đó, xã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026.

Xã Trường Xuân trao sinh kế hỗ trợ giảm nghèo cho người dân

Điểm nổi bật trong việc phân bổ vốn tại Trường Xuân là định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tiêu biểu như công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông bon Bu Păh, dài 1,3 km với tổng kinh phí gần 2,29 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp chuyển tiếp.

Công trình đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đang triển khai thi công. Các tuyến đường tại bon Păng Sim, thôn 3 và bon Ta Mung cũng nằm trong danh mục đầu tư trọng điểm năm 2026.

Việc cải thiện giao thông liên thôn, bon và đường nội đồng có ý nghĩa trực tiếp đối với đời sống người dân. Đường sá thuận lợi giúp giảm khó khăn trong đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất và đưa nông sản đến nơi tiêu thụ, nhất là ở những khu vực còn cách trở.

Hỗ trợ đúng nhu cầu, tạo sinh kế bền vững

Theo ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, giảm nghèo không thể chỉ dừng ở hỗ trợ tiêu dùng trước mắt mà cần tạo điều kiện để người dân có tư liệu sản xuất, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật và chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Trường Xuân chú trọng công tác giảm nghèo tạo động lực giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống

Trường hợp gia đình chị H’Luyên, thôn N’Jang Bơ, là một trong những ví dụ. Có 5 sào cà phê nhưng nhiều năm liền gia đình chị gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư, vườn cây kém phát triển. Hai vợ chồng phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Qua rà soát nhu cầu, địa phương hỗ trợ gia đình máy phun thuốc và máy phát cỏ từ nguồn vốn chính sách.

Có thêm thiết bị phục vụ sản xuất, gia đình chị H’Luyên giảm được công lao động, tiết kiệm chi phí và chủ động hơn trong chăm sóc vườn cà phê. Chị chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước về trang thiết bị sản xuất, gia đình tôi có điều kiện tái đầu tư, nâng cao năng suất vườn cà phê và chính thức thoát nghèo bền vững”.

Từ những trường hợp cụ thể, việc hỗ trợ sinh kế tại Trường Xuân đang hướng đến nhu cầu thực tế của từng hộ, thay vì áp dụng cùng một hình thức cho nhiều đối tượng. Bên cạnh máy móc, thiết bị sản xuất, nhiều hộ nghèo còn được hỗ trợ gà giống để phát triển chăn nuôi, tăng thêm nguồn thu.

Trong dự thảo kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2027, xã Trường Xuân xác định tổng nhu cầu vốn hơn 8,674 tỷ đồng, gồm 3,72 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 4,954 tỷ đồng ngân sách địa phương. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 5,894 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 2,78 tỷ đồng.

Đáng chú ý, địa phương dự kiến dành 500 triệu đồng xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với tiềm năng, điều kiện sản xuất tại chỗ. Xã cũng đề xuất bố trí 1 tỷ đồng đầu tư hệ thống lưới điện trung, hạ áp và trạm biến áp tại bon Dinh Plei, tạo điều kiện để người dân ứng dụng máy móc, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Xuân được hỗ trợ gà giống để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Theo lãnh đạo UBND xã, việc phân bổ nguồn lực thời gian tới sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng thôn, bon và khả năng tổ chức sản xuất của các hộ. Các mô hình hỗ trợ cần đi kèm hướng dẫn kỹ thuật, có phương án duy trì và đầu ra sản phẩm. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban phát triển thôn, bon cũng được chú trọng để bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng.

Thời gian tới, xã Trường Xuân tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục các dự án dự kiến bố trí vốn năm 2027, đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ và hiệu quả thực hiện. Từ đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ phương tiện, con giống và mô hình sản xuất, địa phương đang hướng các nguồn lực giảm nghèo vào khả năng tạo thu nhập lâu dài, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống bằng chính hoạt động sản xuất của gia đình.