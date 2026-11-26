Xã Trường Xuân (Lâm Đồng) tổ chức hội nghị Đối thoại chính sách cấp xã, giải quyết kiến nghị của người dân

Lắng nghe, giải quyết vướng mắc từ cơ sở

Sau khi gửi đơn kiến nghị giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa nhận được văn bản trả lời, ông Nguyễn Phúc Định, trú tại bon Bu Pah, xã Trường Xuân đã trực tiếp trình bày vướng mắc với người đứng đầu cấp ủy địa phương.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 16/11/2026, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Xuân Phan Quốc Lập cùng các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến hồ sơ của ông Định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Xuân Phan Quốc Lập (thứ hai từ trái qua) trao đổi, làm rõ vấn đề người dân quan tâm trong các buổi tiếp công dân định kỳ

Do thửa đất đang có tranh chấp, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, tổ chức hòa giải và hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục tiếp theo. Mặc dù vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, ông Định đã bày tỏ sự đồng tình với hướng xử lý của địa phương.

Trước đó, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân Phan Quốc Lập cũng trực tiếp lắng nghe, giải đáp những kiến nghị của ông Trần Ngọc Thành, trú tại bon Jâng Play. Các kiến nghị liên quan đến những khoản đóng góp tại cộng đồng dân cư, chính sách đối với người cao tuổi và phương pháp vận động của cán bộ cơ sở.

Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân (Lâm Đồng) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân ở các thôn, bon trên địa bàn

Từ những vấn đề công dân phản ánh, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu đội ngũ cán bộ thôn, bon, bản đổi mới phương pháp tiếp cận người dân, nâng cao tinh thần cầu thị, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Cùng với duy trì công tác tiếp công dân định kỳ, Trường Xuân phát huy vai trò của đại biểu dân cử trong tiếp nhận, giám sát việc giải quyết kiến nghị. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư giao thông, quản lý đất đai, sử dụng tài sản công và chính sách an sinh xã hội được người dân phản ánh trực tiếp đến chính quyền.

Lãnh đạo xã Trường Xuân (Lâm Đồng) trực tiếp kiểm tra cơ sở, nắm bắt tình hình để giải quyết các vấn đề người dân quan tâm

Lãnh đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị cần thêm thời gian xem xét, Tổ đại biểu HĐND xã đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu giải quyết và trả lời cử tri bằng văn bản.

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận, bên cạnh thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định, địa phương nhận thấy cần chủ động mở thêm các diễn đàn để lắng nghe người dân.

Lãnh đạo xã Trường Xuân (Lâm Đồng) chủ động mở thêm các diễn đàn để lắng nghe người dân

Người dân làm nông nghiệp, gắn với nương rẫy, mùa vụ nên khó sắp xếp thời gian lên xã. Nhiều vấn đề cũng chưa thành khiếu nại, tố cáo mà mới là vướng mắc về đất đai, thủy lợi, giá cả nông sản, giao thông nông thôn, thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận

Từ đối thoại đến những giải pháp cụ thể

Sáng 10/11/2026, hơn 30 hộ nông dân sản xuất tiêu biểu trên địa bàn xã Trường Xuân tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên của mô hình “Cà phê sáng cùng nông dân của Chủ tịch UBND xã”.

Nông dân xã Trường Xuân (Lâm Đồng) chia sẻ tâm tư, nguyện vọng tại chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân của Chủ tịch UBND xã”

Trong không gian gặp gỡ gần gũi, những khó khăn về kỹ thuật canh tác, nguồn vốn, xây dựng mã số vùng trồng và liên kết tiêu thụ nông sản được nông dân trao đổi trực tiếp với lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn.

Qua những cuộc gặp gỡ này, chính quyền có thêm cơ sở để nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kết nối nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp và định hướng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Lãnh đạo xã Trường Xuân (Lâm Đồng) lắng nghe các chia sẻ tại chương trình “Cà phê sáng cùng nông dân của Chủ tịch UBND xã”

Không chỉ với nông dân, Trường Xuân còn tổ chức gặp gỡ, đối thoại với hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân cũng mở rộng các kênh lắng nghe người dân thông qua diễn đàn “Tháng nghe dân nói”, nền tảng “Mặt trận số”, hòm thư góp ý và mạng xã hội. Các ý kiến được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả giải quyết.

Mục đích là đi tới người dân, nghe sớm, nghe trực tiếp, giải quyết ngay từ cơ sở, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành bức xúc kéo dài. Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận, các diễn đàn đối thoại nhằm bổ sung, không thay thế hoạt động tiếp công dân theo quy định. Khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn được tiếp nhận, xử lý đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn theo pháp luật.

Để việc lắng nghe, đối thoại mang lại kết quả thiết thực, UBND xã Trường Xuân thực hiện quy trình xử lý kiến nghị qua 4 bước: ghi nhận và phân loại, giao trách nhiệm và xác định thời hạn, chuyển kiến nghị thành giải pháp, phản hồi và công khai kết quả.

Quy trình chuyển hóa kiến nghị của người dân thành giải pháp của UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng)

Mỗi kiến nghị được giao cho cán bộ, bộ phận chuyên môn phụ trách, có thời hạn trả lời cụ thể. Những vấn đề vượt thẩm quyền được UBND xã kiến nghị bằng văn bản đến cấp có thẩm quyền và thông tin lại cho người dân.

Ông Lê Xuân Thuận cho rằng, từ những kiến nghị qua đối thoại, địa phương đã tập trung nguồn lực đầu tư một số tuyến giao thông xuống cấp. Xã cũng hỗ trợ nông dân đăng ký mã số vùng trồng, phối hợp tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn vay vốn.

Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng) Lê Xuân Thuận trả lời kiến nghị của người dân tại các cuộc gặp gỡ, đối thoại

Nông nghiệp là thế mạnh của xã nên các ý kiến của nông dân là cơ sở trực tiếp để xã định hướng hỗ trợ sản xuất. Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận

Cùng với triển khai các giải pháp, UBND xã Trường Xuân thực hiện phản hồi, công khai kết quả xử lý kiến nghị tại các cuộc họp thôn và trên các kênh thông tin của xã. Qua đó, người dân có thể theo dõi việc tiếp thu, giải quyết những vấn đề đã phản ánh.

Bộ mặt xã Trường Xuân (Lâm Đồng) từng bước đổi thay nhờ sự đồng thuận của chính quyền và người dân địa phương