Trường Xuân chủ động giữ an toàn đường Hồ Chí Minh

Xã Trường Xuân triển khai cưa hạ các cây thông khô dọc đường Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm an toàn giao thông

Chủ động xử lý các nguy cơ

Những ngày giữa tháng 9, xã Trường Xuân triển khai cắt hạ các cây chết khô, bọng mục dọc Quốc lộ 14 qua địa bàn. Đây là một trong những giải pháp được địa phương thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cây gãy, đổ trong mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, cắt hạ những cây được xác định có nguy cơ mất an toàn. Qua rà soát, địa phương xác định 46 cây cần xử lý, với tổng trữ lượng cây đứng hơn 26,2 m³, chủ yếu là thông ba lá.

Các cây được xác định cụ thể về tọa độ, lô, khoảnh, tiểu khu, đường kính, chiều cao và trữ lượng. Phần lớn thuộc loại rừng phòng hộ và được ghi nhận trong tình trạng chết khô. Một số cây thông có đường kính 50-70 cm, chiều cao 13-15 m.

Nhiều cây thông lớn chết khô, có nguy cơ gãy đổ dọc đường Hồ Chí Minh được xã Trường Xuân cưa hạ

Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Lê Xuân Thuận cho biết, việc kiểm tra, cắt hạ cây khô chết, bọng mục được thực hiện trong kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chủ động phòng, chống thiên tai năm 2026.

Theo ông Thuận, những cây này có nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt trong mùa mưa bão, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và người tham gia giao thông. Để hạn chế nguy cơ, xã tổ chức kiểm tra từng vị trí trước khi cắt hạ. Tổ giám sát, kiểm tra của xã phối hợp Kiểm lâm địa bàn xác định và đánh dấu cây cần xử lý. Nếu thực tế có biến động, các lực lượng lập biên bản hiện trường bổ sung.

Lực lượng chức năng xã Trường Xuân tham gia hỗ trợ, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình cưa hạ thông chết khô

Quá trình cắt hạ cũng được gắn với yêu cầu bảo đảm giao thông trên tuyến. Công an xã phối hợp Đội CSGT và đơn vị quản lý đường bộ đặt biển cảnh báo, phân luồng, điều tiết phương tiện. Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng dân quân chốt tại khu vực nguy hiểm, hỗ trợ thu gom cành, ngọn và giải phóng lòng, lề đường sau khi cây được đốn hạ.

Lâm sản còn giá trị sau cắt hạ được kiểm kê, lập bảng kê và đưa về bãi tập kết để quản lý. Địa phương thực hiện các thủ tục định giá, thanh lý và nộp ngân sách theo quy định. Tổng kinh phí dự toán cho phương án xử lý là 64,2 triệu đồng.

Khối lượng gỗ sau khi cưa hạ có thể sử dụng sẽ được xã Trường Xuân đưa về bãi tập kết để quản lý, thực hiện thủ tục định giá, thanh lý

Không chỉ xử lý nguy cơ từ cây chết, khô, Trường Xuân còn tập trung rà soát, chấn chỉnh hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 14.

Từ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (tháng 7/2025) tới nay, UBND xã Trường Xuân đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân, tuyên truyền và vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất rừng và hành lang an toàn Quốc lộ 14.

Địa phương ưu tiên vận động để người dân tự giác chấp hành, đồng thời xây dựng phương án xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Giữ rừng, giữ hành lang giao thông

Rừng thông dọc Quốc lộ 14 qua xã Trường Xuân được hình thành cách đây hơn 40 năm, với diện tích ban đầu khoảng hơn 400 ha. Đây vừa là mảng xanh đặc trưng của khu vực, vừa có vai trò trong phòng, chống xói mòn, sạt lở tại những khu vực đồi dốc.

Cách đây ít năm, khu vực này từng là điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khiến diện tích và chất lượng rừng bị ảnh hưởng. Trước thực tế đó, Trường Xuân xác định bảo vệ rừng thông dọc tuyến Quốc lộ 14 là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Địa phương kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Việc xã Trường Xuân cưa hạ thông chết khô nhằm phòng ngừa nguy cơ gãy đổ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Tại các thôn, bon, trách nhiệm bảo vệ rừng cũng được đặt vào cộng đồng. Cán bộ, đảng viên được yêu cầu gương mẫu trong trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Một số khu dân cư thành lập tổ trông coi rừng, kịp thời hỗ trợ khi xảy ra cháy rừng, phá rừng hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng.

Theo ông Lê Xuân Thuận, việc bảo vệ rừng thông dọc tuyến Quốc lộ 14 không thể chỉ dựa vào những đợt ra quân ngắn hạn mà cần cơ chế phối hợp và trách nhiệm lâu dài. Hiện rừng thông dọc Quốc lộ 14 được UBND xã Trường Xuân và Hạt Kiểm lâm khu vực Đắk Song cùng quản lý. Hai đơn vị dự kiến ký kết quy chế phối hợp, tăng cường kiểm tra, quản lý và bảo vệ rừng thông.

Rừng thông chạy dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Trường Xuân góp phần tạo cảnh quan môi trường

Song song với bảo vệ rừng, xã tiếp tục rà soát cây xanh có nguy cơ mất an toàn tại các tuyến đường liên thôn, hoa viên công cộng, cơ quan, trường học và trạm y tế. Địa phương cũng tiếp tục thống kê cây rừng chết khô, mục dọc các tuyến đường, đặc biệt là Quốc lộ 14 để có phương án xử lý kịp thời.

Từ xử lý cây chết khô đến bảo vệ rừng và hành lang giao thông, Trường Xuân đang từng bước chuyển từ xử lý nguy cơ trước mắt sang chủ động phòng ngừa lâu dài. Qua đó, địa phương vừa góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên Quốc lộ 14, vừa giữ gìn cảnh quan và màu xanh rừng thông dọc tuyến.