Trong hành trình đổi mới giáo dục gắn với chuyển đổi số, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTDTBT TH&THCS) Ngọc Linh, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng đang từng bước đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hình thức lưu trữ, niêm yết hồ sơ giấy truyền thống, nhà trường từng bước thực hiện số hóa các tài liệu, thông tin cần thiết và tích hợp đường dẫn truy cập thông qua mã QR. Giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và các đối tượng liên quan có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị có kết nối internet để quét mã, truy cập và tra cứu những thông tin được nhà trường công khai theo quy định.

Việc ứng dụng mã QR trong công khai chế độ học sinh bán trú không chỉ giúp thông tin được truyền tải thuận tiện, nhanh chóng mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà trường. Các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của học sinh được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra và giám sát. Đồng thời, việc số hóa hồ sơ, sổ sách cũng giúp giảm bớt thao tác tìm kiếm, hạn chế tình trạng thất lạc tài liệu, tiết kiệm thời gian và từng bước hình thành phương thức quản lý giáo dục trên nền tảng số.

Không dừng lại ở công tác quản lý, Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Linh còn chú trọng khai thác mã QR trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt là đổi mới phương pháp tổ chức dạy và học. Giáo viên có thể thiết kế mã QR gắn với học liệu điện tử, tài liệu tham khảo, nội dung bài học, câu hỏi và các nhiệm vụ học tập. Thông qua thao tác quét mã, học sinh dễ dàng tiếp cận nguồn tài liệu do giáo viên chuẩn bị, chủ động tìm hiểu kiến thức và tham gia vào các hoạt động học tập.

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng máy tính bảng trong tổ chức nghiên cứu bài học, thảo luận nhóm và thực hiện các nhiệm vụ học tập thay cho hình thức sử dụng bảng phụ truyền thống. Trong các tiết học, giáo viên có thể giao nhiệm vụ thông qua mã QR, hướng dẫn học sinh truy cập tài liệu, trao đổi, thảo luận và trình bày kết quả trên thiết bị. Các nhóm học sinh cùng khai thác thông tin, chia sẻ ý tưởng, hoàn thành sản phẩm học tập và báo cáo kết quả với giáo viên, bạn bè.

Đối với hoạt động nghiên cứu bài học, việc ứng dụng công nghệ số mở ra thêm nhiều hình thức trao đổi chuyên môn. Giáo viên có thể sử dụng mã QR để chia sẻ kế hoạch bài dạy, tài liệu nghiên cứu, phiếu học tập và các nội dung cần thảo luận. Qua đó, quá trình xây dựng, tổ chức và đánh giá bài học trở nên linh hoạt hơn, tạo điều kiện để giáo viên cùng trao đổi kinh nghiệm, phân tích hoạt động học tập của học sinh và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nhận thức rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đội ngũ giáo viên làm chủ được phương tiện và phương pháp sử dụng, nhà trường quan tâm tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng tạo và sử dụng mã QR, số hóa tài liệu, khai thác học liệu điện tử, sử dụng máy tính bảng và tổ chức các hoạt động dạy học có ứng dụng công nghệ.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Linh không đơn thuần là đưa các thiết bị công nghệ vào nhà trường mà hướng đến thay đổi phương thức quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng khoa học, hiệu quả, lấy người học làm trung tâm. Đặc biệt, trong điều kiện địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, việc lựa chọn những giải pháp công nghệ thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất có ý nghĩa quan trọng.