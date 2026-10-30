Trường vùng biên Thanh Hóa thuê đầu bếp nhà hàng về nấu ăn cho học sinh

Chăm lo từng bữa ăn cho học sinh vùng biên

Những ngày đầu ở trường nội trú, bên cạnh việc làm quen với thầy cô, bạn bè và thời khóa biểu mới, nhiều học sinh vùng biên Yên Khương còn phải tập thích nghi với cuộc sống tập thể. Từ giờ thức dậy, học tập, vui chơi đến những bữa ăn hằng ngày, mọi sinh hoạt dần đi vào nền nếp dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương

Với những em lần đầu sống xa gia đình, bữa cơm tại trường không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn giúp vơi đi phần nào cảm giác bỡ ngỡ. Đây cũng là dịp để các em trò chuyện, chia sẻ với bạn bè sau những giờ học.

Cô giáo Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú, cho biết trường hiện có 710 học sinh. Việc tổ chức bữa ăn đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên, từ xây dựng thực đơn, lựa chọn thực phẩm đến chế biến và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các món ăn phải phù hợp với lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng để học sinh có đủ sức khỏe học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động tập thể.

Theo bà Nga, trong giai đoạn đầu vận hành, việc ổn định nền nếp ăn, ở cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Bữa ăn của các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương

“Chúng tôi xác định chăm lo bữa ăn cho học sinh không đơn thuần là bảo đảm các em ăn đủ no, mà còn phải quan tâm đến dinh dưỡng, vệ sinh và thói quen sinh hoạt. Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ăn uống, lắng nghe ý kiến của học sinh để điều chỉnh thực đơn phù hợp hơn”, bà Nga chia sẻ.

Bên cạnh chất lượng bữa ăn, việc tổ chức ăn đúng giờ, hướng dẫn học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân và khu vực ăn uống cũng góp phần hình thành thói quen sinh hoạt khoa học. Với học sinh tiểu học, sự hướng dẫn, nhắc nhở của thầy cô càng có ý nghĩa trong những ngày đầu sống xa gia đình.

Cháu Lương Hà Giang (lớp 2D, ở bản Bôn) cho biết, những ngày đầu đến trường, cháu còn nhớ nhà và chưa quen sinh hoạt cùng các bạn. Sau một thời gian, cháu đã dần quen với giờ ăn, giờ học và giờ nghỉ. Cháu thích ăn cùng các bạn vì có thể trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện ở lớp.

Các em học sinh xã Yên Khương lần đầu tiên được ăn bán trú tại trường

Cháu Lò Văn Tằm (lớp 3B), nhà cách trường 15 km, cho biết các bữa ăn tại trường có thịt lợn, thịt gà, cá, đậu phụ, trứng và nhiều loại rau củ. Cháu thích những bữa cơm ở trường vì ngon miệng. Trước đây, mỗi buổi đi học về, bữa cơm của cháu thường chỉ có cơm và canh rau.

Theo bà Nga, đối với địa bàn miền núi, biên giới như Yên Khương, việc tổ chức trường nội trú không chỉ tạo điều kiện học tập mà còn đặt ra yêu cầu chăm lo đời sống hằng ngày của học sinh. Khi các em ăn, ở tại trường, trách nhiệm của nhà trường không dừng lại ở giờ lên lớp mà còn bao gồm việc chăm sóc sức khỏe, ổn định sinh hoạt và quan tâm đến tâm lý của các em.

Thuê đầu bếp từ Sầm Sơn lên nấu ăn cho học sinh

Thầy Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, cho biết trường hiện có 710 học sinh, trong đó 486 em ở nội trú và 224 em bán trú. Mức hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh nội trú là 1,17 triệu đồng/em/tháng, chi cho ba bữa mỗi ngày. Với học sinh bán trú, mức hỗ trợ là 450.000 đồng/em/tháng, dành cho bữa trưa.

Đầu bếp nhà hàng được nhà trường thuê về để chế biến các món ăn đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh

Theo thầy Hạnh, để bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh, nhà trường phải thuê hai đầu bếp nhà hàng ở phường Sầm Sơn tới trường, trực tiếp chế biến món ăn. Ngoài ra, trường còn có 16 nhân viên cấp dưỡng.

Công việc của những người làm bếp bắt đầu từ 4h50 sáng, khi phần lớn học sinh vẫn còn ngủ. Sau khi chuẩn bị bữa sáng và phục vụ các em ăn xong vào hơn 6h, họ lại tất bật dọn dẹp, rửa bát đĩa, sơ chế thực phẩm để chuẩn bị bữa trưa.

Do phòng ăn không đủ chỗ cho toàn bộ học sinh, bữa trưa phải chia thành hai ca. Học sinh tiểu học ăn lúc 10h30, còn học sinh THCS dùng bữa lúc 11h. Mỗi ca kéo dài khoảng 30 phút. Lịch làm việc liên tục khiến nhân viên nhà bếp có rất ít thời gian nghỉ ngơi, trong khi vẫn phải bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm.

Do phòng ăn không đủ chỗ cho toàn bộ học sinh, bữa trưa phải chia thành hai ca

Thầy Hạnh cho biết, mức hỗ trợ của Nhà nước dành cho việc thuê nhân viên nấu ăn hiện khoảng 4,7 triệu đồng, chưa đáp ứng chi phí thực tế.

“Nhà trường phải trả khoảng 7 triệu đồng/người/tháng mới có thể thuê được nhân viên cấp dưỡng. Với khối lượng công việc và thời gian làm việc như vậy, nếu chỉ dựa vào mức hỗ trợ hiện nay thì rất khó bảo đảm nhân lực. Vì thế, nhà trường phải tự cân đối, bù thêm phần chênh lệch để duy trì hoạt động bếp ăn”, thầy Hạnh chia sẻ.

Bà Nga cho biết trong giai đoạn đầu vận hành, việc ổn định nền nếp ăn, ở cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng

Ông Lương Ngọc Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương, cho biết việc vận hành ổn định trường nội trú cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Trong đó, chăm lo bữa ăn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tạo môi trường an toàn là những yếu tố quan trọng để phụ huynh yên tâm gửi con đến trường.

“Địa phương mong muốn nhà trường duy trì tốt các điều kiện ăn, ở, học tập cho học sinh. Chúng tôi sẽ phối hợp nắm bắt tâm tư của phụ huynh, kịp thời trao đổi với nhà trường nếu phát sinh khó khăn, để các em có điều kiện học tập tốt hơn”, ông Lập chia sẻ.

Ảnh: Lê Dương