Trường Việt Anh 3 đưa tác phẩm văn học từ trang sách lên sân khấu

Toàn cảnh vòng chung kết chương trình “Sân khấu hóa tác phẩm văn học” mùa 5

Khởi động từ tháng 9-2026, chương trình có 20 vở diễn tham gia vòng sơ loại. Qua tuyển chọn, 9 vở diễn vào vòng chung kết, gồm: “Vở diễn cuối cùng”, “Don Quijote”, “Smike” (chuyển thể từ “Nicholas Nickleby”), “Công lí ở đền Tản Viên”, “Ngày ấy cổng trời”, “Alice ở xứ sở thần tiên”, “Shakuntala”, “Cô gái Gypsy” và “Macbeth”. Các vở diễn được xây dựng từ những tác phẩm văn học Việt Nam và thế giới.

Học sinh Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 biểu diễn tại vòng chung kết chương trình “Sân khấu hóa tác phẩm văn học” mùa 5

Điểm nhấn của chương trình là học sinh trực tiếp tham gia các công đoạn dàn dựng, từ lựa chọn tác phẩm, chuyển thể kịch bản, phân vai đến luyện tập diễn xuất, chuẩn bị phục trang và đạo cụ. Để đưa câu chuyện lên sân khấu, các em cần đọc hiểu văn bản, tìm hiểu bối cảnh, phân tích nhân vật, lựa chọn tình huống và xây dựng lời thoại. Việc chuyển thể tạo không gian sáng tạo cho học sinh, đồng thời đặt ra yêu cầu tôn trọng những giá trị cốt lõi của tác phẩm.

Cách tổ chức này kết nối việc đọc hiểu với viết kịch bản, thể hiện lời thoại, lắng nghe và trao đổi trong quá trình làm việc nhóm. Qua đó, học sinh có cơ hội vận dụng các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe, góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc cùng xây dựng và hoàn thiện vở diễn cũng tạo điều kiện để các em rèn luyện khả năng tự học, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại chương trình

Tuần lễ Văn học lần thứ hai còn có các hoạt động làm báo tường 3D, mô hình sáng tạo, xây dựng không gian văn học - văn hóa, hoạt động tương tác và giao lưu nghệ thuật truyền thống. Các hoạt động mở thêm cơ hội để học sinh kết nối việc đọc tác phẩm với trải nghiệm nghệ thuật và tìm hiểu văn hóa.

Theo bà Đinh Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường, Tuần lễ Văn học là một trong những hoạt động góp phần đổi mới cách dạy và học Ngữ văn tại Việt Anh 3. Nhà trường chú trọng quá trình học sinh đọc, tìm hiểu, trao đổi và chuyển thể tác phẩm, qua đó khuyến khích các em trình bày cách cảm nhận có căn cứ, lắng nghe những góc nhìn khác nhau và nuôi dưỡng tình yêu văn học.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về “Don Quijote”; giải Nhì “Shakuntala”; giải Ba “Smike và “Alice ở xứ sở thần tiên”; các giải thưởng khuyến khích cho các vở diễn còn lại.