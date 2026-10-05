Trường Văn hóa CAND V sau 1 tháng khai giảng: Vững tâm, bền chí dưới mái trường nhân văn

Kiện toàn tổ chức

Ngày 30/9/2026, nhà trường đã công bố quyết định (QĐ) thành lập 4 Chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Tổ Hành chính - Tổng hợp, Chi bộ Tổ Đào tạo, Chi bộ Tổ Quản lý học sinh, Chi bộ Tổ Giáo dục (GD) Tiểu học, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Thoạt nhìn cứ ngỡ đây là những thủ tục tổ chức thuần túy, nhưng ý nghĩa thực sự lại ẩn sâu trong nội hàm. Ở một ngôi trường đặc thù, nơi vừa làm nhiệm vụ GD văn hóa vừa mang đậm tính nghiêm minh của môi trường kỷ luật CAND thì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng chính là điều kiện sống còn để tất cả hoạt động đúng hướng. Bốn chi bộ được thành lập tương ứng với bốn lĩnh vực công tác trọng yếu: hành chính - tổng hợp, đào tạo, quản lý HS và giảng dạy. Cách phân chia ấy cho thấy tư duy tổ chức rõ ràng: Mỗi lĩnh vực đều có hạt nhân chính trị trực tiếp lãnh đạo để chủ trương có thể đến với từng cán bộ (CB), giáo viên (GV)...

Chỉ ba ngày sau, hôm 03/10 tổ chức Đoàn cơ sở của nhà trường chính thức được công bố, với Ban chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí. Đây là bước đi tiếp theo sau khi "xương sống" chính trị được dựng lên thì "mạch máu" thanh niên cần được khơi thông. Một ngôi trường đông HS nội trú, nếu không có tổ chức Đoàn sẽ thiếu kênh tập hợp, định hướng và phát huy sức trẻ. Việc kiện toàn song song hai hệ thống Đảng - Đoàn ngay trong tháng đầu hoạt động cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, như việc đặt nền móng và dựng cột cùng lúc giúp ngôi nhà đủ vững chãi để đón nhận những phần việc tiếp theo.

Phát huy sức trẻ

Tháng đầu tiên ấy trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở các QĐ thành lập, mà ở chỗ những QĐ ấy lập tức được chuyển thành hành động cụ thể. Chiều 01/10, cuộc hội ý giữa nhà trường, Ban Thanh niên Công an TPHCM và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã thống nhất triển khai Công trình thanh niên "Đồng hành cùng thanh thiếu nhi Trường Văn hóa CAND V". Đây là mô hình hợp tác đáng chú ý khi huy động đúng những nguồn lực phù hợp nhất: sinh viên Sư phạm có chuyên môn GD và tâm lý, chiến sĩ Công an có kỷ luật và kinh nghiệm rèn luyện, còn Nhà trường có đối tượng HS cần được đồng hành.

Tặng quà cho các em trong Đêm hội Trăng rằm gắn kết yêu thương

Tại lễ công bố hôm 03/10, hai đơn vị đã ký kết phối hợp hành động và trao tặng 1.000 bộ dụng cụ học tập. Ngay sau buổi lễ, chuỗi hoạt động thực tế đầu tiên được triển khai: Talkshow tâm lý "Thấu hiểu bản thân", gian hàng cắt tóc thanh niên miễn phí chuẩn điều lệnh, không gian giao lưu văn hóa... Các hoạt động này không chỉ mang tính "tặng quà” mà đã chạm đến những nhu cầu rất thật của HS nội trú: Được thấu hiểu về tâm lý, được chăm sóc ngoại hình đúng tác phong, được giao lưu văn hóa trong môi trường kỷ luật cao.

Và có lẽ hình ảnh đẹp nhất trong tháng đầu tiên ấy là "những người thầy đặc biệt" đến với mái trường: Sinh viên Sư phạm kiên nhẫn nắn nót từng nét vẽ, dìu dắt từng nhịp kèn, điệu trống; chiến sĩ Công an cùng ăn, cùng ở, cùng rèn luyện với HS từ buổi tập thể dục sáng đến từng nếp gấp chăn màn... Đối với những em mới nhập học, còn bỡ ngỡ và nhớ nhà, sự hiện diện ấy có giá trị hơn mọi lời động viên, biến ngôi trường thành "ngôi nhà thứ hai" theo đúng nghĩa ấm áp nhất.

Cùng các em tham gia trò chơi

Song song với công tác tổ chức, tháng đầu tiên sau khai giảng, nhà trường còn ghi dấu bằng những hoạt động hướng đến sự an toàn và đời sống tinh thần cho các em HS. Sáng 28/9, hơn 900 CB, GV, HS đã tham gia Chương trình tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23 phối hợp tổ chức. Hoạt động này mang ý nghĩa đặc biệt trong môi trường tập trung đông người, nơi kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ không chỉ là kiến thức mà là khả năng bảo vệ sinh mạng. Cách tổ chức "học thật, trải nghiệm thật, kỹ năng thật" cho thấy nhà trường không xem đây là hoạt động ngoại khóa hình thức, mà là một phần của GD toàn diện.

Tiếp đến là Đêm hội Trăng rằm dành cho hơn 800 HS và con CBCS Công an cấp xã trên địa bàn. Dưới ánh trăng rằm, tiếng cười và niềm vui của hơn 800 em nhỏ đã tạo nên đêm hội đầm ấm, gắn kết. Đằng sau những trò chơi, tiết mục văn nghệ và phần quà Trung thu là thông điệp giản dị mà sâu sắc: Dù đang sống trong môi trường kỷ luật dưới mái trường Công an, các em vẫn được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn. Sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM được thể hiện không phải bằng lời nói, mà là tổ chức một ngày hội ấm áp yêu thương dành cho các em.

Vun đắp những giá trị tốt đẹp

Trường Văn hóa CAND V đã làm được hai việc tưởng chừng đối lập nhưng thực ra lại bổ sung cho nhau: Ngoài kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng và Đoàn với tính kỷ luật, quy củ cao; còn tổ chức những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho các em HS bằng sự mềm mại, ấm áp. Kỷ luật và yêu thương - hai yếu tố ấy không loại trừ nhau, mà chính là hai mặt của một nền tảng GD đúng nghĩa trong môi trường CAND.

Các em học sinh trong giờ lên lớp

Bốn chi bộ, một tổ chức Đoàn, một công trình thanh niên, một buổi huấn luyện PCCC và Đêm hội Trăng rằm trong hoạt động xuyên suốt. Các chi bộ được thành lập để sự lãnh đạo đi sát thực tiễn; tổ chức Đoàn ra đời giúp phát huy tiếng nói của tuổi trẻ; công trình thanh niên khởi động để các em HS có sự đồng hành; những buổi huấn luyện và đêm hội để các em có thể an toàn, vui chơi, trưởng thành...

Ba mươi ngày hoạt động chưa đủ để đánh giá về một ngôi trường, nhưng cách bắt đầu thường tiết lộ rất nhiều về con đường sẽ đi. Nếu tháng đầu tiên là sự kiện toàn vững chắc đi kèm những hành động chăm lo thiết thực, thì đó là dấu hiệu của nề nếp được xây dựng ngay từ gốc rễ. Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng sự đoàn kết của CB, đảng viên, GV và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Trường Văn hóa CAND V đang từng bước khẳng định đây không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức văn hóa, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách, rèn luyện bản lĩnh và vun đắp giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp bước sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tương lai.

Một tháng đã trôi qua và những gì được gieo xuống trong khoảng thời gian này hứa hẹn sẽ đơm hoa, kết quả trong những mùa tiếp theo.