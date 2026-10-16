Trường tư rục rịch tuyển sinh 2027, trẻ phải phỏng vấn, thi đầu vào

Học sinh trường Ngôi sao Hà Nội. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Một tháng sau khi bắt đầu năm học 2026-2027, trường Tiểu học Nguyễn Siêu tuyển sinh lớp 1 năm học 2027-2028.

Cụ thể, trường tuyển 10 lớp song ngữ quốc tế Cambridge thuộc 2 hệ chuyên sâu và tiêu chuẩn. Học sinh dự tuyển bằng cách đăng ký câu lạc bộ do trường tổ chức. Các em sẽ trải qua 4 buổi trải nghiệm, qua đó trường đánh giá năng lực, sở trường và cá tính riêng của học sinh.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 3/10. Thời gian trải nghiệm sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12, vào thứ bảy hàng tuần. Đáng chú ý, học sinh cần tham gia đầy đủ tất cả số buổi mới đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 1.

Trường Ngôi Sao Hà Nội tuyển sinh lớp 1 từ ngày 30/9 cho đến khi đủ chỉ tiêu, lệ phí 500.000 đồng. Năm học 2027-2028, trường dự kiến tuyển 320 học sinh, chia thành 10 lớp, mỗi lớp 32 em.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tuyển sinh, phụ huynh sẽ gửi video sơ tuyển dài khoảng 3 phút cho nhà trường. Chủ đề video sơ tuyển là "Con là ai, who am I", học sinh giới thiệu về sở thích, các hoạt động thường ngày hoặc thể hiện năng khiếu đặc biệt...

Sau đó, trường sẽ đánh giá học sinh qua bài kiểm tra WISC - IV (thang đo trí thông minh Wechsler dành cho trẻ em) và ban giám hiệu phỏng vấn trực tiếp vào ngày 27/12. Riêng học sinh đã đăng ký câu lạc bộ của trường sẽ được đánh giá và phỏng vấn ngay trong quá trình trải nghiệm.

Học sinh đăng ký học lớp Tiếng Anh nâng cao sẽ tham gia đánh giá trình độ tiếng Anh sau khi nhập học.

Đối với tuyển sinh lớp 6, trường mở cổng đăng ký từ ngày 14/10 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 200 học sinh, tương ứng 6 lớp, mỗi lớp 34 em.

Theo thông báo, trường xét tuyển thẳng học sinh có cúp vô địch, giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương tại các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Nghệ thuật - Thể thao từ cấp phường trở lên (do Sở GD&ĐT hoặc các đơn vị uy tín tổ chức). Các thành tích tính trong năm học lớp 3, 4, 5.

Học sinh diện này phải làm bài luận giới thiệu bản thân và ứng tuyển vào trường (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh tối đa 1.000 từ). Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/10 đến ngày 31/1/2027. Thời gian phỏng vấn từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027.

Các học sinh còn lại, trường xét tuyển qua kết quả kỳ thi học bổng, diễn ra ngày 7/3/2027. Học sinh đang học lớp 5 tại trường được cộng ưu tiên 3 điểm khi xét tuyển.

Trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long cũng tổ chức câu lạc bộ với 10 buổi trải nghiệm (bán trú tại trường), qua đó khảo sát tuyển sinh lớp 1. Phí trải nghiệm và xét tuyển là 4,6 triệu đồng/học sinh. Năm học tới, trường này tuyển 7 lớp 1 với 3 hệ: Tiếp cận song ngữ, định hướng Cambridge, định hướng Quốc tế Mỹ.

Học sinh trường Hà Nội Adelaide. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Trường Hà Nội Adelaide (H.A.S) tuyển sinh cả ba khối 1, 6 và 10 cho năm 2027-2028. Với bậc tiểu học và THCS, trường có hệ Explorer (phát triển năng lực tự nhiên) và Innovator (xây dựng nền tảng tiếng Anh). Còn bậc THPT có hệ Prime (chất lượng cao) và Global (song bằng).

Trường Phổ thông liên cấp Olympia cũng đã mở cổng tuyển sinh cho năm học tới. Theo quy trình, trường sẽ liên hệ và sắp xếp lịch kiểm tra đầu vào với gia đình. Các học sinh thực hiện bài kiểm tra và nhận kết quả sau 3 ngày. Trường chưa công bố thông tin chi tiết trên website.

Tại trường THCS Pascal, 5 lớp 6 sẽ được tuyển trong năm học tới, với chỉ tiêu 190 học sinh.

Trường tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả bài khảo sát năng lực, gồm ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh

Điểm xét tuyển = Điểm bài khảo sát Toán + điểm bài khảo sát Tiếng Việt + điểm bài khảo sát Tiếng Anh + điểm thưởng tự học trên LMS (nếu có) + điểm thưởng CLB “Trải nghiệm hoạt động của Pasers” (nếu có) + điểm thưởng viết thư của phụ huynh (nếu có).

Tổng điểm xét tuyển tối đa là 71 điểm, trong đó, các bài khảo sát Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh tối đa 20 điểm; điểm thưởng tự học tối đa 5 điểm; điểm thưởng từ câu lạc bộ tối đa 5 điểm và điểm thưởng từ thư của phụ huynh tối đa 1 điểm.