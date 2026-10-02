Trường tư phải công khai học phí, cam kết mạnh mẽ về chất lượng đầu ra

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra tại cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hoá giáo dục, sáng 2/10.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng nhất quán khuyến khích xã hội hóa giáo dục, huy động thêm nguồn lực, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội để cùng Nhà nước phát triển giáo dục.

Trong đó, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, giáo dục công lập là trụ cột; giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân.

“Chính phủ trân trọng, bảo vệ và tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có tâm, có tầm, đầu tư nghiêm túc, lâu dài vào giáo dục. Đồng thời, mọi chính sách hỗ trợ, ưu đãi phải gắn với chất lượng, trách nhiệm giải trình và lợi ích của người học”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp xác định lộ trình và tầm nhìn dài hạn; mạnh dạn chuyển dịch từ các phân khúc dễ sinh lời sang đầu tư vào giáo dục đại học tinh hoa và giáo dục phổ thông theo chuẩn quốc tế.

“Các cơ sở giáo dục tư thục phải thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch mức học phí, cam kết mạnh mẽ về chất lượng đầu ra, chứng minh năng lực giải trình trước xã hội và phụ huynh”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn và rào cản về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định của Chính phủ về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục (hoàn thành trong quý I/2027).

Về tháo gỡ điểm nghẽn đất đai và tài sản công, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát pháp luật đất đai, cụ thể hóa chính sách ưu tiên dành quỹ đất sạch; nghiên cứu, tham mưu quy định về trình tự, thủ tục rút gọn chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án giáo dục.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ban hành quy trình liên thông, hướng dẫn địa phương xử lý, đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đối với cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2025.

Theo định hướng của lãnh đạo Chính phủ, nhà, đất công dôi dư được ưu tiên bàn giao cho các dự án xã hội hóa giáo dục khi hệ thống công lập không còn nhu cầu sử dụng.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tập trung rà soát, bố trí quỹ đất sạch, tích hợp nhu cầu mạng lưới cơ sở giáo dục vào quy hoạch sử dụng đất; rà soát nhu cầu trường, lớp trên địa bàn; quỹ đất giáo dục, danh mục các dự án cần thu hút đầu tư, công khai thông tin để doanh nghiệp có cơ sở nghiên cứu, quyết định đầu tư.

Các địa phương cần cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm bình đẳng, minh bạch giữa cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; chủ động tháo gỡ các rào cản liên ngành, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

Về bảo đảm nguồn lực tài chính và định vị chiến lược đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính giám sát chặt chẽ việc bố trí ngân sách chi đầu tư phát triển đạt ít nhất 5%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục, hỗ trợ theo người học và khả năng tham gia của cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Cả nước có hơn 4.500 trường ngoài công lập

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập có sự phát triển vượt bậc về quy mô và loại hình, góp phần giảm áp lực cho hệ thống công lập.

Cả nước có 3.256 trường mầm non ngoài công lập; 871 trường phổ thông (gồm 167 trường tiểu học, 120 trường THCS và 584 trường THPT). Ở bậc đại học có 67 trường ngoài công lập và giáo dục nghề nghiệp có 325 trường.

Năm 2025, 28/34 tỉnh, thành phố báo cáo 348 dự án xã hội hóa giáo dục, tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng khoảng 36.000 phòng học và 1.300 phòng công vụ cho giáo viên, với tổng kinh phí quy đổi ước tính khoảng 33.000 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, nguồn lực xã hội trở thành kênh bổ sung quan trọng cho giáo dục, góp phần đa dạng hóa loại hình cơ sở giáo dục, giảm áp lực cho hệ thống công lập và từng bước gắn chính sách hỗ trợ với người học.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng kết quả chưa tương xứng tiềm năng; mức độ xã hội hóa chênh lệch lớn giữa cấp học, địa bàn; nguồn lực tập trung ở đô thị và phân khúc thuận lợi; chưa hình thành đầy đủ cơ chế để nguồn lực, công nghệ, năng lực quản trị và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa giáo dục.