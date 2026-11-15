Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 1 kỷ niệm 60 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Thân Văn Khoa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, cựu học sinh Nhà trường; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương tặng hoa chúc mừng Trường THPT Việt Yên số 1.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông (THPT) Việt Yên số 1 đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của thành phố. Ngày 5/5/1966, Trường cấp III Việt Yên, tiền thân của Trường THPT Việt Yên số 1 ngày nay được thành lập. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, nhà trường trải qua 6 lần sơ tán, điều kiện dạy và học vô cùng thiếu thốn. Thầy và trò vừa duy trì việc học tập vừa tham gia đào hào, đắp lũy, kiên trì thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Nhiều giáo viên, học sinh đã tình nguyện lên đường chiến đấu, trong đó có những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ quy mô ban đầu với 14 cán bộ, giáo viên và 148 học sinh, đến nay, nhà trường có 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên; năm học 2026 - 2027 có 37 lớp với 1.662 học sinh. Đội ngũ nhà giáo ngày càng trưởng thành, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, tích cực đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng chí Trần Huy Phương phát biểu.

Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; học sinh giành 62 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh và xếp thứ nhất toàn đoàn tại cuộc thi Robocon cấp tỉnh. Với những thành tích đạt được, Nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016; nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, Nhà trường dẫn đầu khối thi đua các trường THPT, được tặng Cờ thi đua.

Đồng chí Trần Huy Phương tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Trường THPT Việt Yên số 1.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Phương chúc mừng những thành tích, kết quả Trường THPT Việt Yên số 1 đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển; đồng thời nhấn mạnh, đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đáng tự hào, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và hướng tới tương lai phát triển mới.

Đồng chí trân trọng ghi nhận tâm huyết, trí tuệ và những cống hiến của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Nhà trường qua các thời kỳ; khẳng định, dù nhiều người đã nghỉ hưu hoặc không còn nhưng dấu ấn và những đóng góp của các thế hệ đi trước vẫn hiện hữu trong truyền thống, thành tích và sự trưởng thành của các thế hệ học sinh.

Phó Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ vui mừng khi các thế hệ cựu học sinh trở về dự lễ kỷ niệm, những thành công của các thế hệ học sinh trên các lĩnh vực chính là niềm tự hào, phần thưởng ý nghĩa đối với những người làm công tác giáo dục, minh chứng sinh động cho giá trị và sức sống của truyền thống nhà trường.

Đồng chí Trần Huy Phương tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể Trường THPT Việt Yên số 1.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Việt Yên số 1 không ngừng trưởng thành, khẳng định uy tín, vị thế trong sự nghiệp giáo dục của địa phương; vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất.

Những kết quả đó là thành quả từ sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ thầy và trò, cùng sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh và các thế hệ cựu học sinh. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập; chúc mừng tập thể Trường THPT Việt Yên số 1 vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Đề cập yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, đồng chí nhấn mạnh, đất nước và thành phố Bắc Ninh đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội; đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giáo dục có vai trò quan trọng trong trang bị tri thức, kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Vì vậy, Nhà trường cần chuyển mạnh từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, khơi dậy tinh thần tự học, khả năng sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên của học sinh.

Đồng chí Trần Huy Phương tặng quà của Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ thành phố là 1 Smart TV 75 Inch cho Trường THPT Việt Yên số 1.

Để tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc của Trường THPT Việt Yên số 1; làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giúp học sinh hiểu, trân trọng những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Tiếp tục lấy chất lượng giáo dục và sự trưởng thành của học sinh làm mục tiêu quan trọng nhất; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, kết hợp hài hòa giữa trang bị kiến thức với bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống và kỹ năng. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện; mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là tấm gương về nhân cách, tinh thần tự học và trách nhiệm; xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, an toàn, nơi thầy cô yên tâm công tác, học sinh được tôn trọng, yêu thương và khích lệ phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong dạy và học; chú trọng phát triển năng lực số, ngoại ngữ, tư duy khoa học và khả năng sáng tạo cho học sinh. Tạo thêm cơ hội để học sinh tham gia các sân chơi khoa học, kỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, thực hành, qua đó phát huy năng lực, sở trường và tư duy sáng tạo. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội; phát huy sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ cựu học sinh trong chăm lo, tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí mong muốn các em học sinh luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, lấy sự tiến bộ của bản thân qua từng ngày làm món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô. Dù học tập, công tác ở đâu, mỗi học sinh vẫn luôn nhớ về thầy cô, bạn bè và quê hương Việt Yên. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển; chỉ đạo ngành giáo dục, các cấp ủy, chính quyền, địa phương chăm lo đội ngũ nhà giáo, các điều kiện dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn.

Đồng chí chúc các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Việt Yên số 1 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc các thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ trọn tình yêu với nghề, có nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người; chúc các em học sinh chăm ngoan, học tốt, chúc Trường tiếp tục phát huy truyền thống, đạt nhiều thành tích trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể Trường THPT Việt Yên số 1. Ngoài ra, 3 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Trần Huy Phương tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố là 1 Smart TV 75 Inch cho Trường THPT Việt Yên số 1.