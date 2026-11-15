Trường Trung học phổ thông Thái Thuận kỷ niệm 50 năm thành lập

Sáng 15/11, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các đại biểu và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Thái Thuận tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kỳ cùng đông đảo các thế học sinh nhà trường.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Trường Trung học phổ thông Thái Thuận. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh cùng nhìn lại những dấu ấn đáng tự hào, tri ân các thế hệ nhà giáo đã tận tâm cống hiến, đồng thời tiếp nối truyền thống, viết tiếp những trang mới trong hành trình phát triển của nhà trường.

Đồng chí Văn Khắc Thành cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa, quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố chúc mừng nhà trường.

Năm 1976, Trường Phổ thông trung học Vừa học vừa làm thị xã Bắc Giang, tiền thân của Trường Trung học phổ thông Thái Thuận, được thành lập. Trong điều kiện đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trường là đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện phương thức vừa học tập văn hóa, vừa lao động sản xuất, đồng thời tiên phong chuyển sang tổ chức dạy nghề cho 100% học sinh và khởi đầu việc cấp chứng chỉ nghề phổ thông.

Đồng chí Văn Khắc Thành phát biểu tại buổi lễ.

Từ 4 lớp học tranh tre, vách đất với 150 học sinh và 33 cán bộ, giáo viên, sau 10 năm, trường trở thành đơn vị tiên tiến xuất sắc trong số 17 trường cùng mô hình ở phía Bắc. Trường chính thức mang tên Trường Trung học phổ thông Thái Thuận từ ngày 10/11/2004.

Sau 50 năm, quy mô nhà trường tăng lên 33 lớp với gần 1,5 nghìn học sinh; cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia, gồm 33 phòng học văn hóa, 6 phòng thí nghiệm, thực hành cùng thư viện, sân chơi, bãi tập được trang bị đồng bộ. Đội ngũ 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, nhà giáo, doanh nhân và cán bộ lãnh đạo các cấp, góp sức dựng xây quê hương, đất nước. Tháng 12/2012, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Trung học phổ thông Thái Thuận.

Giai đoạn 2016 - 2026 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và xây dựng đội ngũ. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được khẳng định. Điểm tuyển sinh đầu vào của trường nhiều năm nằm trong nhóm cao các trường trung học phổ thông trên địa bàn Bắc Giang, Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh). Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi duy trì ổn định ở mức cao; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt 100%, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp luôn cao hơn mức trung bình của thành phố. Nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối ở các môn thi, trúng tuyển vào những trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Giáo dục mũi nhọn cũng đạt nhiều kết quả nổi bật với 130 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, trong đó số giải Nhất, giải Nhì tăng qua từng năm. Học sinh nhà trường còn đạt thành tích tại các sân chơi cấp quốc gia và khu vực.

Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Thái Thuận tri ân các thế hệ cán bộ quản lý nhà trường.

Cùng với giáo dục tri thức, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần phát triển toàn diện học sinh. Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục xác định phương châm hành động: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Đây cũng là định hướng để thầy và trò nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hội nhập và nhân văn, kiên định mục tiêu phát triển với tinh thần “Kế thừa - Phát huy - Khát vọng - Thành công”.

Về dự và chung vui với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Thái Thuận, đồng chí Văn Khắc Thành ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong 50 năm xây dựng, phát triển; đồng thời gửi lời tri ân tới các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã tận tụy cống hiến, góp phần vun đắp truyền thống và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Văn Khắc Thành cho rằng chất lượng nguồn nhân lực và giáo dục ngày càng có vai trò quan trọng. Để tiếp nối truyền thống 50 năm, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn, lấy chất lượng giáo dục toàn diện và sự trưởng thành của học sinh làm mục tiêu; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng yêu nước; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Cùng đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn trong quản lý, dạy học; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học và năng lực số cho học sinh. Quan tâm công tác hướng nghiệp, phân luồng, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phát triển nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh.

Đồng chí Văn Khắc Thành đề nghị ngành Giáo dục và các cơ quan chuyên môn của thành phố tiếp tục quan tâm, đồng hành, tháo gỡ khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất; đồng thời mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, phụ huynh và cựu học sinh chung tay xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đối với học sinh, đồng chí mong muốn các em xác định động cơ học tập đúng đắn, không ngừng rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nhân dịp này, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.