60 năm xây dựng và phát triển (1966 - 2026), Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 đã trở thành một dấu son đáng tự hào trong truyền thống hiếu học của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố chúc mừng, tặng quà Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1.

Đặc biệt, tháng 11/2026, khi những thế hệ học trò hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, niềm vui kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường càng thêm sâu lắng. Đó không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử, mà còn là thời khắc để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người; tri ân quê hương đã nuôi dưỡng những tâm hồn, trí tuệ và nhân cách; tự hào về một mái trường đã góp phần làm nên diện mạo con người Quế Võ hôm nay.

60 năm - hành trình vượt khó và dựng xây truyền thống

Năm 1966, trong bối cảnh đất nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 ra đời. Sự hình thành của nhà trường mang ý nghĩa vượt lên trên nhiệm vụ giáo dục thông thường. Đó là biểu hiện sinh động của tầm nhìn chiến lược, của niềm tin vào sức mạnh tri thức và khát vọng phát triển con người ngay trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.

Trong những năm tháng ấy, quê hương Kinh Bắc vừa sản xuất, chiến đấu, vừa chăm lo sự nghiệp giáo dục. Những lớp học còn nhiều thiếu thốn, điều kiện giảng dạy và học tập chưa thể đầy đủ, nhưng khát vọng học tập chưa bao giờ vơi cạn. Thầy và trò cùng vượt khó, chắt chiu từng trang sách, từng giờ lên lớp, từng cơ hội được đến trường. Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt tri thức mà còn thắp sáng niềm tin, bồi đắp ý chí, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước.

60 năm nhìn lại, điều đáng trân trọng không chỉ là sự tồn tại và phát triển của một ngôi trường, mà chính là sức sống bền bỉ của một truyền thống. Từ những lớp học đầu tiên đến những thế hệ học sinh hôm nay, nhà trường đã kiên trì thực hiện sứ mệnh cao cả: Đào tạo những con người có tri thức, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Cựu học sinh trở lại mái trường xưa.

Mỗi giai đoạn lịch sử đều đặt lên vai nhà trường những yêu cầu mới. Trong chiến tranh, giáo dục góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong hòa bình, đổi mới và hội nhập, giáo dục tiếp tục mở đường cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp. Dù hoàn cảnh nào, mục tiêu giáo dục toàn diện vẫn luôn là giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1.

Mái trường Kinh Bắc - nơi kết tinh truyền thống hiếu học và nghĩa tình

Nhắc đến Quế Võ là nhắc đến một vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của miền Kinh Bắc. Đây là miền quê của những làn điệu dân ca Quan họ mượt mà, của những di tích lịch sử, những lễ hội truyền thống, những con người trọng nghĩa tình, cần cù, sáng tạo và hiếu học. Truyền thống ấy không chỉ được lưu giữ trong đình, chùa, lễ hội, câu ca, tiếng hát, mà còn được tiếp nối qua từng gia đình, từng dòng họ, từng mái trường. Trong dòng chảy đó, Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 là một địa chỉ giáo dục có ý nghĩa đặc biệt. Nhà trường đã góp phần chuyển hóa truyền thống hiếu học của cha ông thành động lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến của các thế hệ trẻ.

Nếu dân ca Quan họ là tiếng lòng của người Kinh Bắc, thì mái Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 chính là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn biết trân trọng cội nguồn, biết yêu thương con người và có trách nhiệm với tương lai. Những giá trị văn hóa quê hương được truyền đến học sinh không chỉ bằng những bài học lịch sử, văn học, địa lý, mà còn bằng cách ứng xử, tình thầy trò, tình bạn, lòng nhân ái và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Có lẽ, điều làm nên sự đặc biệt của một mái trường không chỉ nằm ở những thành tích được ghi nhận, những danh hiệu được trao tặng, mà còn ở khả năng lưu giữ và truyền trao những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Một học sinh trưởng thành có thể đi đến nhiều miền đất, đảm nhiệm nhiều cương vị, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn mang theo tiếng trống trường, lời giảng của thầy cô, hàng cây, lớp học và những kỷ niệm không thể phai mờ. Đó chính là sức mạnh của văn hóa học đường, là chiều sâu của truyền thống, là giá trị tinh thần mà không một thước đo vật chất nào có thể thay thế.

Tri ân người thầy - những người lặng thầm làm nên lịch sử mái trường

Trong hành trình 60 năm ấy, có một lực lượng xứng đáng được tôn vinh bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn: Các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo và nhân viên nhà trường. Lịch sử của một ngôi trường, trước hết, là lịch sử của những con người đã dành tâm huyết để xây dựng, gìn giữ và phát triển ngôi trường ấy. Đằng sau mỗi thế hệ học sinh trưởng thành là biết bao công sức thầm lặng của những người thầy. Có những người đã đi qua tuổi thanh xuân trong những lớp học đơn sơ; có những người miệt mài bên trang giáo án, thức khuya chuẩn bị bài giảng; có những người dành cả cuộc đời để dìu dắt học trò, kiên nhẫn nâng đỡ những em học sinh còn khó khăn, giúp các em vượt qua mặc cảm, vươn lên bằng nghị lực và niềm tin.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1.

Thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người; không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy khát vọng; không chỉ chuẩn bị cho học sinh những kỳ thi, mà còn chuẩn bị hành trang để các em bước vào cuộc đời. Có những lời thầy cô nói từ hàng chục năm trước, đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Có những bài học tưởng như bình dị, nhưng lại trở thành điểm tựa tinh thần khi học trò đối diện với thử thách. Có những người thầy, người cô đã khuất, nhưng hình bóng và tình thương của họ vẫn hiện diện trong ký ức của bao thế hệ học sinh.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, vì thế, không chỉ là ngày tôn vinh nghề dạy học, mà còn là dịp để mỗi người tự soi lại hành trình trưởng thành của mình, nhớ về những người đã trao cho ta tri thức, niềm tin và nhân cách. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, lòng tri ân ấy càng trở nên sâu nặng. Xin được gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời cảm ơn chân thành nhất. Những đóng góp của các thầy cô có thể không phải lúc nào cũng được gọi tên đầy đủ, nhưng chắc chắn đã được khắc ghi trong cuộc đời của biết bao thế hệ học trò.

Từ mái trường quê hương, những thế hệ học trò đi xây dựng đất nước

60 năm là khoảng thời gian đủ dài để một ngôi trường chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc. Từ mái trường Quế Võ số 1, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, nhà giáo, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, công nhân và những người lao động tận tụy trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có người tiếp tục gắn bó với quê hương, góp sức xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp. Có người công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, trong những cơ quan nghiên cứu, các đơn vị quân đội, công an, trường đại học và những môi trường lao động khác nhau. Dù ở đâu, trên cương vị nào, mỗi người đều có thể mang theo một phần hành trang được vun đắp từ mái trường năm xưa.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Bằng khen của UBND thành phố Bắc Ninh cho tập thể Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1.

Đối với những cựu học sinh, đặc biệt là các thế hệ đã rời ghế nhà trường từ nhiều thập niên trước, kỷ niệm 60 năm thành lập không đơn thuần là một sự kiện hội trường. Đó là cuộc trở về với tuổi trẻ, với những người bạn cũ, những thầy cô kính yêu và những ước mơ từng được ấp ủ dưới mái trường thân thuộc.

Với những cựu học sinh khóa XX (1984 - 1987) chẳng hạn, hành trình trở về sau gần 40 năm mang theo biết bao cảm xúc. Những trang lưu bút, những buổi học, những tháng ngày cùng thầy cô vượt khó, những kỷ niệm của tuổi học trò đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế. Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, làm thay đổi vị trí công tác và hoàn cảnh sống, nhưng không thể làm phai nhạt tình cảm đối với mái trường đã chắp cánh cho những ước mơ đầu đời. Điều đáng quý là dù trưởng thành trong những môi trường khác nhau, các thế hệ học sinh vẫn có chung một điểm tựa tinh thần: Niềm tự hào về quê hương, lòng biết ơn thầy cô và trách nhiệm đối với ngôi trường đã nuôi dưỡng mình. Đó cũng là nguồn lực xã hội quý báu để nhà trường tiếp tục phát triển.

Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên số

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 đứng trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, lao động và sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, truyền thống sáu mươi năm vừa là niềm tự hào, vừa là nền tảng để nhà trường đổi mới mạnh mẽ hơn. Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là bằng lòng với những gì đã có; ngược lại, truyền thống chỉ thực sự có sức sống khi được kế thừa, phát triển và chuyển hóa thành động lực hành động trong hiện tại. Nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, kỷ cương, sáng tạo; chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, tư duy phản biện, năng lực số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Công nghệ phải trở thành công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng không thể thay thế vai trò định hướng, truyền cảm hứng và giáo dục nhân cách của người thầy.

Đặc biệt, kết hợp hài hòa giữa tri thức hiện đại với giáo dục truyền thống, giữa hội nhập quốc tế với giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc, giữa khát vọng lập thân, lập nghiệp với trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước.

Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 tri ân các nhà giáo là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

Mỗi học sinh hôm nay cần được nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, ý thức tự học suốt đời, tinh thần sáng tạo, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Mỗi thầy cô tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững phẩm chất và tình yêu nghề. Mỗi cựu học sinh tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Đó chính là cách thiết thực nhất để viết tiếp trang sử vẻ vang của Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 trong kỷ nguyên mới.

60 năm - một lời tri ân, một niềm tự hào, một khát vọng

60 năm, một chặng đường không quá dài trong lịch sử dân tộc, nhưng đủ để một mái trường trở thành biểu tượng của niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên. 60 năm ấy được làm nên bằng trí tuệ, công sức, mồ hôi và tình yêu nghề của các thế hệ thầy cô; bằng ý chí học tập, rèn luyện của nhiều thế hệ học sinh; bằng sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các bậc phụ huynh quê hương Quế Võ.

Trong không khí tháng 11 tri ân, khi cả nước hướng về những người làm nghề giáo, kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường càng nhắc nhở mỗi chúng ta về một chân lý giản dị mà sâu sắc: Sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước bắt đầu từ sự nghiệp giáo dục con người.

Xin tri ân những người thầy, người cô đã dành trọn tâm huyết cho mái trường. Xin cảm ơn các thế hệ học sinh đã làm nên truyền thống, danh tiếng và sức sống của Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1. Xin trân trọng cảm ơn quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, nơi đã nuôi dưỡng truyền thống hiếu học, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, để mái trường 60 năm qua luôn có một điểm tựa vững bền.

Rồi mai đây, những thế hệ học sinh mới sẽ tiếp tục bước qua cánh cổng trường, mang theo những ước mơ mới, những hành trang mới và trách nhiệm mới. Có thể các em không biết hết những gian khó của buổi đầu thành lập, không trực tiếp chứng kiến những đổi thay của từng thời kỳ, nhưng các em cần hiểu rằng mình đang được tiếp nối một truyền thống được xây dựng bằng biết bao tâm huyết và hy sinh. Và dù mai này đi đâu, làm gì, đảm nhiệm cương vị nào, xin mỗi người hãy luôn dành một góc trang trọng trong trái tim mình cho mái trường Quế Võ số 1; hãy nhớ về những người thầy, người cô đã nâng bước mình; nhớ về quê hương Kinh Bắc với những câu Quan họ đằm sâu nghĩa tình, với truyền thống hiếu học ngàn đời.

Bởi mái trường có thể đổi thay theo năm tháng, hàng cây có thể thêm mùa thay lá, những lớp học có thể được xây dựng khang trang hơn, nhưng tình thầy trò, nghĩa quê hương và những giá trị tốt đẹp được vun đắp từ mái trường thì sẽ còn mãi. 60 năm - một mái trường, một miền ký ức, một niềm tự hào Kinh Bắc. Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 - nơi chắp cánh ước mơ, vun đắp nhân cách, nối dài truyền thống và khơi dậy khát vọng tương lai!

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu