Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 kỷ niệm 60 năm thành lập

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng các thế hệ nhà giáo và học sinh nhà trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố chúc mừng Trường THPT Quế Võ số 1.

Trường Trung học phổ thông (THPT) Quế Võ số 1 tiền thân là Trường Cấp ba Quế Võ đặt tại thôn Quế Tân, xã Cộng Lạc, thành lập giữa những năm tháng khói lửa chiến tranh. Lễ khai giảng đầu tiên của nhà trường với 4 lớp và 202 học sinh, 10 giáo viên, cơ sở vật chất còn đơn sơ, phòng học, văn phòng, nơi ở của giáo viên chủ yếu phải nhờ nhà dân. Qua nhiều lần chuyển địa điểm, đổi tên, đến năm 1999, trường mang tên Trung học phổ thông Quế Võ số 1.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, từ mái trường THPT Quế Võ số 1, hàng vạn học trò đã trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, người lính, doanh nhân những người lao động bình dị đang tích cực góp sức, cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Quế Võ số 1.

Trong giai đoạn 2016 - 2026, nhà trường duy trì ổn định quy mô 45 lớp, với số lượng học sinh tăng từ 1.700 lên 2.000 em. Công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách luôn được chú trọng, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt thường xuyên duy trì ở mức 97-99%. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao: tỷ lệ học sinh xếp loại Khá, Giỏi ngày càng cao; tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%; tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng có năm vượt 92%. Đặc biệt, điểm trung bình các kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường nhiều năm nằm trong tốp đầu tỉnh Bắc Ninh (cũ). Năm học 2025 - 2026, nhà trường tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục, xếp thứ 9 toàn thành phố Bắc Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Lợi trao Bằng khen của UBND thành phố Bắc Ninh cho tập thể Trường THPT Quế Võ số 1.

Với những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ thầy và trò, Trường THPT Quế Võ số 1 đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Tiêu biểu là Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống 60 năm, bước vào chặng đường mới, Trường THPT Quế Võ số 1 tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và năng lực hội nhập cho học sinh, đồng thời giữ vững vị thế trong nhóm các trường THPT có chất lượng tốt của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi bật mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT Quế Võ số 1 đã nỗ lực đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đã và đang công tác tại trường; đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến tâm huyết của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Thị Hà phát biểu chúc mừng Trường THPT Quế Võ số 1.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng con người Bắc Ninh trong thời đại mới với đầy đủ tri thức, văn hóa, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất và đồng bộ các hoạt động giáo dục; lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo xuyên suốt. Cùng với đó, xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, dân chủ, nhân văn, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển.

Trong đó, chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, tư duy độc lập, khả năng tự học, năng lực ngoại ngữ, công nghệ và khả năng thích ứng của học sinh; đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Qua đó, trang bị cho học sinh hành trang vững chắc để tự tin hội nhập, trở thành những công dân có trách nhiệm, năng động và bản lĩnh trong tương lai.

Ban Giám hiệu Trường THPT Quế Võ số 1 tri ân các nhà giáo là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

Đồng chí cũng đề nghị nhà trường quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới; mỗi thầy giáo, cô giáo không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là tấm gương sáng về nhân cách, tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Mọi định hướng và bước phát triển của nhà trường cần hướng tới mục tiêu xây dựng Trường THPT Quế Võ số 1 trở thành cơ sở giáo dục chất lượng, có bản sắc và uy tín, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Để nhà trường tiếp tục phát triển, đồng chí mong muốn các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng nhà trường trong quá trình đổi mới.

Mong muốn các thế hệ cựu học sinh tiếp tục hướng về mái trường bằng tình cảm, trách nhiệm và những hành động thiết thực, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, chung tay tạo thêm cơ hội học tập và phát triển cho các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Trường THPT Quế Võ số 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen.