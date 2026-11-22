Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn. (Ảnh: TH)

Đến dự và chung vui với tập thể nhà trường có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, tháng 3/1946, được phép của Sở Trung học vụ Trung Bộ, Nha Giáo dục Liên khu IV quyết định thành lập Trường phổ thông bán công Nguyễn Xuân Ôn và là ngôi trường cấp II đầu tiên của huyện Diễn Châu.

Những ngày đầu thành lập vô cùng thiếu thốn, trường chỉ có hai lớp Đệ Nhất Niên với 80 học sinh, phải mượn địa điểm tại Đền Sò và Trường Tiểu học Trí Đức để giảng dạy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao bức ảnh ý nghĩa cho nhà trường. (Ảnh: TH)

Từ những lớp học đơn sơ ấy, với tâm huyết của vị Sư biểu Cao Xuân Huy cùng thế hệ nhà giáo đầu tiên, những viên gạch nền móng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục trung học trên quê hương Diễn Châu đã được tạo dựng. Đến năm học 1949-1950, trường phát triển lên 13 lớp với 540 học sinh, trở thành trung tâm giáo dục quan trọng của vùng bắc Nghệ An.

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, Trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn đã thể hiện rõ bản lĩnh của một ngôi trường được tôi luyện trong cách mạng. Danh hiệu “Trường 5 nhất” là kết tinh xứng đáng cho ý chí vượt khó, cho chất lượng dạy học và cho tinh thần bất khuất của tập thể sư phạm nhà trường trong thời chiến.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn Phan Trọng Đông tặng hoa chúc mừng các thế hệ lãnh đạo của nhà trường. (Ảnh: TH)

Qua 80 năm bền bỉ kiến tạo, Trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn đã khẳng định uy tín của một thương hiệu giáo dục chất lượng, niềm tự hào của đất học xứ Nghệ.

Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cựu học sinh giữ trọng trách lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, là những nhà quản lý, nhà khoa học uy tín, tiêu biểu...

Các em học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TH)

Hằng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển đại học của trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật liên tục ghi dấu ấn đậm nét.

Ghi nhận những cống hiến bền bỉ ấy, nhà trường vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu Trung ương, địa phương dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: KIM OANH)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được; nhấn mạnh việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai là niềm tự hào của nhà trường, quê hương Phủ Diễn, tỉnh Nghệ An và ngành giáo dục, là sự kết tinh công sức, trí tuệ, tâm huyết của biết bao thế hệ thầy và trò trong tám thập kỷ qua.

Nhắc lại quá trình phát triển của nhà trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xúc động khi từ ngôi trường này, nhiều thầy giáo, học trò đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, trong đó hơn 80 học sinh của trường đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TH)

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị nhà trường cần giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu sâu sắc giá trị truyền thống, trân trọng công lao của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường; phấn đấu xây dựng Trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn trở thành ngôi trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục, tiên phong trong đổi mới, giàu bản sắc văn hóa quê hương.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả giáo dục làm thước đo; tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục toàn diện, đột phá về chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung, Trường trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn nói riêng; có giải pháp phù hợp để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết khác nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.