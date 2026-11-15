Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/11, Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (1996 - 2026); 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phan Thế Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện một số cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn được thành lập ngày 4/6/1996 với quy môn ban đầu có 8 lớp, 290 học sinh và 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ những ngày đầu gian khó, bằng sự tận tâm, trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, nhà trường từng bước phát triển về quy mô, đội ngũ và chất lượng giáo dục.

Đồng chí Phan Thế Tuấn cùng các đại biểu về dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn.

Hằng năm, tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện khá, tốt đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh có kết quả học tập khá, giỏi đạt trên 70%; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Đáng chú ý, trên 40% học sinh tốt nghiệp tiếp tục học lên đại học, cao đẳng và du học. Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí công tác trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn.

Tháng 9/2026, Trường Trung học Phổ thông Lục Ngạn được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2026 - 2031; thư viện đạt tiêu chuẩn mức độ 1.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Phan Thế Tuấn cùng các đại biểu tặng hoa cho Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn.

Để đáp ứng yêu cầu cao hơn về chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí yêu cầu nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương. Lấy tinh thần tận tụy vì học sinh, nói đi đôi với làm, chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo; khắc phục bệnh hình thức, giữ vững kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp.

Nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng giáo dục toàn diện, nhất là lý tưởng, đạo đức, pháp luật, văn hóa ứng xử, lòng trung thực và trách nhiệm công dân. Quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có cơ hội phát huy năng lực. Làm tốt công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, phân luồng; chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trường học.

Đồng chí Phan Thế Tuấn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho các cá nhân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý, dạy học. Sử dụng các công cụ mới, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng, phát triển tư duy độc lập và năng lực tự học. Chủ động tham mưu phát triển quy mô phù hợp, củng cố đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất; phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương huy động, sử dụng nguồn lực đúng quy định, công khai, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn phụ huynh và các thế hệ cựu học sinh tiếp tục đồng hành bằng những việc làm thiết thực, nhất là chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các em học sinh trân trọng truyền thống, nuôi dưỡng ước mơ, trung thực trong học tập, tự trọng trong thi cử, rèn luyện bản lĩnh và không ngừng phấn đấu.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa, quà (tivi thông minh 75 inch) của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho tập thể Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 2 cá nhân.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, đóng góp và quá trình xây dựng và phát triển nhà trường; 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm thành lập trường được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng Giấy khen.