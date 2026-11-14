Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đón nhận Cờ Truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Cờ Truyền thống của UBND Thành phố cho Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám.

Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám tiền thân là Trường Nguyễn Bá Tòng, thành lập năm 1971. Năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, Trường Nguyễn Bá Tòng sáp nhập với Trường Hồ Ngọc Cẩn và chính thức mang tên Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Mùa thu năm ấy, tiếng trống trường vang lên trong nhịp sống của thành phố vừa bước vào giai đoạn mới, mở đầu hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám trong năm học 1975-1976, Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, nguyên Giám đốc Sở Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến chặng đường nửa thế kỷ trưởng thành của trường.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng vui mừng không chỉ là sự đổi thay về cơ sở vật chất, quy mô hay những thành tích đạt được, mà còn là sự tiếp nối giữa các thế hệ thầy cô và học sinh.

"Bao lớp thầy cô đã dành tâm huyết cho bục giảng, bao thế hệ cán bộ, nhân viên âm thầm góp sức, bao lớp học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, mang kiến thức, nhân cách và tình cảm của nhà trường đi muôn nơi…", Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng xúc động chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm, Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám tiếp nhận công trình tri ân gồm bảng lùa và ti vi trang bị cho 21 phòng học, trị giá hơn 403 triệu đồng, do tập thể cựu học sinh niên khóa 1975-1978 trao tặng. Ông Trần Thế Lưu, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu học sinh nhà trường, đại diện tập thể cựu học sinh trao tặng công trình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hành trình 50 năm của thầy và trò Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám là chặng đường đầy tự hào, được bồi đắp bởi tinh thần vượt khó, đoàn kết và lao động bền bỉ qua nhiều thế hệ. Từ đó, nhà trường từng bước xây dựng nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục, vun đắp truyền thống nhân văn và khát vọng vươn lên.

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua nhiều kết quả nổi bật. Từ năm học 2015-2016 đến nay, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông của trường luôn đạt 100%. Đặc biệt, thành tích đào tạo học sinh giỏi ngày càng khởi sắc. Năm học 2024-2025, trường có 1 giải Ba môn Địa lý cấp quốc gia. Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 36 giải học sinh giỏi cấp thành phố, gồm 3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 21 giải Ba và 40 giải tại các sân chơi Olympic. Trong hai năm học 2025-2026 và 2026-2027, trường đều có học sinh được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi của thành phố.

Bước vào chặng đường phát triển mới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng cống hiến; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng động, phát triển toàn diện, có năng lực sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ và tin học.

Cùng với đó, trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy và học tập; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, xem công nghệ là công cụ hỗ trợ người thầy và thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh, hướng đến xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

Đối với học sinh, ông Nguyễn Bảo Quốc mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy năng lực bản thân, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tích cực nghiên cứu khoa học, sẵn sàng hội nhập quốc tế; đồng thời nuôi dưỡng hoài bão, tinh thần trách nhiệm để trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Ông Trần Thế Lưu, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) trao tặng công trình tri ân cho nhà trường.

Bà Lê Thị Xuân Dung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám cho biết, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, qua sự vun đắp của nhiều thế hệ, nhà trường từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế và xây dựng những giá trị tốt đẹp của một mái trường giàu truyền thống, nghĩa tình và nhân văn.

Năm học 2026-2027, trường có hơn 2.500 học sinh với 57 lớp. Đến nay, toàn bộ phòng học đã được trang bị ti vi, trong đó 41/57 lớp có bảng lùa, góp phần hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy. Đáng chú ý, từ chỗ còn e ngại, chưa mạnh dạn tham gia các sân chơi học thuật, đến nay học sinh nhà trường đã tích cực tranh tài và có những năm học đạt hơn 100 giải thưởng ở các sân chơi cấp thành phố, cấp quốc gia.

Bà Lê Thị Xuân Dung chia sẻ, kỷ niệm 50 năm không chỉ là dịp để các thế hệ thầy và trò tự hào nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm cùng nhìn nhận trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai.

"Trước những đổi thay mạnh mẽ của thời đại, sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị đã làm nên truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được phát triển năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành trong trách nhiệm", bà Lê Thị Xuân Dung nhấn mạnh.