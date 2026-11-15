Trường trung học phổ thông Hoài Đức A đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao phần thưởng cao quý này cho tập thể Nhà trường. (Ảnh: TT Hoài Đức)

Trường trung học phổ thông Hoài Đức A được thành lập năm 1966. Từ những lớp học tranh tre, nứa lá ban đầu, các thế hệ thầy và trò Trường trung học phổ thông Hoài Đức A đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từng bước xây dựng một mái trường giàu truyền thống hiếu học, không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng giáo dục.

Năm học 2026-2027 này, Trường có 46 lớp với 2.045 học sinh, 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Trong năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 15 giải thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Học sinh Trường trung học phổ thông Hoài Đức A biểu diễn văn nghệ.

Dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường trung học phổ thông Hoài Đức A vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao phần thưởng cao quý này cho tập thể Trường trung học phổ thông Hoài Đức A, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của Nhà trường.

Trường trung học phổ thông Hoài Đức A nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao tặng; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của Trường trung học phổ thông Hoài Đức A trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển.

Đại biểu, các thế hệ học sinh trong Lễ kỷ niệm (Ảnh: TT Hoài Đức)

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, sáng về đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với học sinh; đẩy mạnh đổi mới quản trị nhà trường, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày có ý nghĩa, mỗi học sinh được tôn trọng, khích lệ, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và nhân cách.

Chặng đường 60 năm và những thành tựu được ghi nhận là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ thầy và trò Trường trung học phổ thông Hoài Đức A, tiếp thêm động lực để thầy trò nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại, hội nhập.