Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Ông Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân chiều 12/11. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo ông Nguyễn Phú Thọ, bên cạnh duy trì thế mạnh đào tạo học sinh giỏi, nhà trường cần chú trọng phát triển tư duy độc lập, khả năng tự học, thích ứng và đời sống tinh thần của học sinh.

Phóng viên: Học sinh trường chuyên thường chịu áp lực lớn về thành tích và kỳ vọng. Nhà trường làm gì để các em không chỉ học giỏi mà còn có đời sống tinh thần lành mạnh?

Ông Nguyễn Phú Thọ: Thành tích học tập quan trọng nhưng không thể là thước đo duy nhất đánh giá sự thành công của một học sinh. Học sinh trường chuyên phải đối diện với nhiều áp lực từ chương trình học chuyên sâu, các kỳ thi học sinh giỏi và kỳ vọng của gia đình, thầy cô cũng như chính bản thân các em.

Vì vậy, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, quan tâm sự khác biệt về năng lực, sở trường của từng học sinh. Các em cần được ghi nhận không chỉ qua điểm số, giải thưởng mà còn ở sự tiến bộ, tinh thần vượt khó và khả năng hợp tác. Hoạt động câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học, thiện nguyện cũng tạo thêm không gian để học sinh phát triển năng khiếu, kỹ năng sống.

Cùng với đó là công tác tư vấn tâm lý và phối hợp gia đình. Thầy cô không chỉ giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả mà còn phải biết lắng nghe, đồng hành khi học sinh gặp khó khăn. Một học sinh trường chuyên thành công không chỉ là người đạt nhiều giải thưởng mà còn phải biết làm chủ bản thân, cân bằng học tập và cuộc sống, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Phóng viên: Chương trình học ở trường chuyên cần thay đổi như thế nào để học sinh có năng lực tự học, tư duy phản biện và thích ứng, nhất là trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)?

Ông Nguyễn Phú Thọ: Giáo dục trường chuyên không thể chỉ tập trung truyền thụ kiến thức, kiểm tra khả năng ghi nhớ và tái hiện như trước. Quan trọng hơn là giúp học sinh biết cách học, tư duy, đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề.

Kiến thức chuyên sâu vẫn là thế mạnh của trường chuyên, nhưng cần tăng cường kết nối liên môn, gắn việc học với thực tiễn và nghiên cứu khoa học. Giáo viên phải chuyển từ vai trò truyền đạt kiến thức sang tổ chức hoạt động học tập, khơi gợi sự tò mò, tạo điều kiện để học sinh tranh luận, phản biện và bảo vệ quan điểm.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, học sinh cần được trang bị năng lực sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm; biết kiểm chứng thông tin, nhận diện sai lệch dữ liệu, tôn trọng bản quyền và trung thực trong học thuật. Điều quan trọng không phải là sử dụng AI để tạo ra sản phẩm nhanh đến đâu, mà là các em có thực sự hiểu vấn đề, làm chủ tư duy và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình hay không.

Do đó, kiểm tra, đánh giá cũng cần đổi mới, chú trọng năng lực nghiên cứu, trình bày, bảo vệ quan điểm và vận dụng kiến thức vào tình huống mới, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ.

Phóng viên: Sau 130 năm, Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế cần thay đổi điều gì để đáp ứng kỳ vọng của học sinh trong thời đại mới?

Ông Nguyễn Phú Thọ: Trường chuyên không chỉ có nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi tham gia các kỳ thi mà còn phải phát hiện, bồi dưỡng tài năng, chuẩn bị cho các em năng lực thích ứng và đóng góp trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.

Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển tài năng trong khoa học, công nghệ, nghệ thuật, thể thao và nghiên cứu sáng tạo. Không phải mọi học sinh đều phải hướng đến cùng một khuôn mẫu thành công; mỗi em cần có điều kiện phát huy năng lực và sở trường.

Nhà trường cũng cần tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong nước, quốc tế để học sinh tiếp cận tri thức mới, tham gia nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, có tư duy đổi mới và khả năng đồng hành với học sinh. Truyền thống 130 năm là nền tảng, nhưng không thể là lý do để nhà trường bằng lòng với những gì đã có. Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế phải tiếp tục đổi mới, giữ gìn bản sắc, đồng thời tạo môi trường để học sinh phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và có trách nhiệm. Vai trò của trường chuyên cần được khẳng định không chỉ bằng thành tích thi cử mà còn bằng năng lực của những thế hệ học sinh được đào tạo.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!