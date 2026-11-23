Thời gian qua, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thọ Ngọc. Đặc biệt, Nhà trường được các bậc phụ huynh và nhân dân trong xã nhiệt tình ủng hộ, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường, nhờ đó kết quả về phẩm chất và năng lực của học sinh luôn cao.

Năm học 2026 – 2027, Trường THCS Thọ Ngọc hiện có 73 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, cụ thể có 05 cán bộ quản lý, 65 giáo viên, 03 nhân viên. Trong đó 100% giáo viên giảng dạy có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên dày dặn kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

Một góc trường THCS Thọ Ngọc

Cũng trong năm học này, Trường THCS Thọ Ngọc có 39 lớp với 1.498 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với phương châm học đi đôi với hành giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Đội ngũ giáo viên luôn tích cực tìm tòi, học hỏi và vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số, AI vào giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Thầy Trần Tuấn Hưng – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Ngọc.

Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với mục tiêu khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của giáo viên và học sinh. Đây cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Từ mục tiêu, ý nghĩa trên, để phát huy hiệu quả phong trào Ban giám hiệu nhà trường phát động sâu rộng nhiều đợt thi đua với các nội dung, như: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, gắn với việc sử dụng công nghệ thông tin; tích hợp năng lực số, AI vào dạy học, đẩy mạnh hoạt động dạy học lấy học sinh làm trung tâm; áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy…

Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kế hoạch năm học. Với phương châm lấy sự hài lòng của phụ huynh và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả công việc, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS Thọ Ngọc luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, khơi dậy ý chí vươn lên học tập vì ngày mai lập thân, lập nghiệp trong mỗi học sinh. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Để phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đạt hiệu quả cao, Nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giàu trí tuệ, giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề. Theo đó, cùng với việc khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết trong mỗi giáo viên, nhà trường luôn coi trọng việc bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực. Trong mỗi tiết dạy, Ban giám hiệu Nhà trường luôn yêu cầu giáo viên phải biết khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của học sinh. Đồng thời, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trường, lớp, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tập thể Cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THCS Thọ Ngọc, năm học 2026 – 2027.

Cùng với kết quả của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thời gian qua, thầy, trò Trường THCS Thọ Ngọc cũng đã quan tâm thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngoài ra, Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động lồng ghép trong giờ học chính khóa... giúp học sinh phát triển toàn diện.

Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với tiền đề sẵn có, cộng với niềm tin, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, đưa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng Trường THCS Thọ Ngọc ngày một phát triển.