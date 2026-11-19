Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, phường Việt Yên cùng các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Yên trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Trung học cơ sở Thân Nhân Trung.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từ tiền thân là Trường Bồi dưỡng Năng khiếu học sinh cấp 2 huyện Việt Yên (thành lập ngày 10/8/1991), đến năm 1997, trường chính thức mang tên danh nhân Thân Nhân Trung. Các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường luôn phát huy truyền thống hiếu học, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm chất lượng cao của địa phương.

Đặc biệt, trong 5 năm học từ 2021 đến 2026, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn trường có 1.227 giải học sinh giỏi cấp phường; 274 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 10 giải Nhất; 188 giải tại các cuộc thi cấp tỉnh thuộc nhiều lĩnh vực và 24 giải tại các sân chơi, cuộc thi cấp quốc gia. Có 171 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên. Riêng năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 đạt 100%.

Lãnh đạo phường Việt Yên khen thưởng các giáo viên tiêu biểu.

Cùng với thành tích của học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến vào thực tiễn giáo dục và quản lý.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, ngày 21/10/2026, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1805/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Trung học cơ sở Thân Nhân Trung. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn kết, tâm huyết, vững chuyên môn; đổi mới quản trị và phương pháp dạy học; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; quyết tâm giữ vững vị thế trường trọng điểm chất lượng cao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và các thế hệ phụ huynh, học sinh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, buổi lễ cũng là dịp tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Qua đó tiếp tục động viên các thầy giáo, cô giáo giữ vững tâm huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.