Trường Trung cấp Phật học TP.Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa XIV (2023-2026) và khai giảng năm học mới

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.Huế; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; Thượng tọa Thích Viên Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại Huế; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.Huế, Ban Giám hiệu trường, quý vị giáo thọ cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Tham dự còn có bà Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TP.Huế; đại diện các sở, ban ngành.

Đại biểu tham dự

Sau nghi thức niệm Phật, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh đã đọc diễn văn khai mạc.

Báo cáo tổng kết cho biết, năm học 2026-2027 có 120 Tăng Ni sinh theo học cả nội điển gồm 3 khóa XV, XVI, XVII và lớp Sơ cấp; khối ngoại điển có 50 học sinh. Khóa XIV được tuyển sinh năm 2023, sau 3 năm học, có 35 Tăng Ni sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp và đạt kết quả 100%.

Tập thể và cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

Sau khi tốt nghiệp, Tăng Ni sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học tại các Học viện Phật giáo VN.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh đã trao Bằng tốt nghiệp đến Tăng Ni sinh tốt nghiệp.

Dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường cũng trao phần thưởng đến các Tăng Ni sinh đạt kết quả xuất sắc trong năm học 2025-2026 và kỳ thi tốt nghiệp.

Quang cảnh buổi lễ

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế tặng hoa chúc mừng

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

Tập thể Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học TP.Huế nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế

Hòa thượng Thích Khế Chơn tặng Bằng khen đến Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc

Lưu niệm nhân ngày tốt nghiệp