Đây là dấu mốc ghi nhận chặng đường xây dựng, trưởng thành và những đóng góp của Nhà trường đối với sự nghiệp đào tạo, phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam Ngô Lê Thắng bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi các thế hệ cán bộ, nhà giáo, nghệ sĩ, cựu học sinh và học sinh cùng hội tụ, nhìn lại hành trình 65 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Từ những ngày đầu thành lập năm 1961, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, các thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho Nhà trường từ những lớp học đơn sơ, sàn tập thiếu thốn, bằng tình yêu nghề, sự tận tụy và niềm tin vào tương lai nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Suốt 65 năm, Nhà trường luôn kiên định với sứ mệnh phát hiện, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nghệ thuật biểu diễn xiếc và tạp kỹ.

Các tiết mục biểu diễn tại buổi lễ.

Trong 5 năm gần đây, Nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm 2022, Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2023 nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Trong lĩnh vực đào tạo và biểu diễn, Nhà trường đã biên soạn thành công 7 bộ giáo trình cấp Bộ đưa vào giảng dạy, giành hơn 20 giải thưởng tại các kỳ liên hoan, cuộc thi xiếc trong nước và quốc tế. Năm 2026, học sinh Nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn với ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam và Giải Nhì Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc.

Những phần thưởng cao quý được trao tại buổi lễ hôm nay, gồm Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, là sự ghi nhận xứng đáng đối với hành trình cống hiến bền bỉ của tập thể Nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam Ngô Lê Thắng trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Nhấn mạnh định hướng phát triển trong thời gian tới, Hiệu trưởng Ngô Lê Thắng cho biết, Nhà trường xác định nghệ thuật xiếc không chỉ dừng lại ở kỹ thuật biểu diễn thuần túy mà cần trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, có sức cạnh tranh, đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế sáng tạo và du lịch. Nhà trường hướng tới đào tạo thế hệ nghệ sĩ xiếc đa năng, hiện đại, kết hợp tinh hoa xiếc truyền thống với tư duy nghệ thuật đương đại, ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng và sân khấu số; đồng thời chuẩn hóa môi trường đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chúc mừng Nhà trường đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thứ trưởng khẳng định đây là sự ghi nhận cao quý đối với những đóng góp, thành tựu của Nhà trường trong 65 năm qua, đồng thời là niềm tự hào và động lực để các thế hệ tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá về quá trình xây dựng và phát triển, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, qua 65 năm, Nhà trường đã khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc nòng cốt của cả nước, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ nghệ sĩ xiếc Việt Nam. Hơn 90% diễn viên xiếc đang hoạt động trên toàn quốc được đào tạo từ mái trường này. Đây là thành quả đáng tự hào, kết tinh công sức, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nghệ sĩ và học sinh.

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa và nghệ thuật ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Theo Thứ trưởng, nghệ thuật xiếc đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, không chỉ nâng cao trình độ kỹ thuật, chất lượng biểu diễn mà còn phải phát huy sáng tạo, bản sắc, khả năng kết hợp liên ngành và thích ứng với xu hướng nghệ thuật hiện đại, nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra những định hướng quan trọng về xây dựng, phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao. Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng đề nghị Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bảo đảm hài hòa giữa kế thừa tinh hoa, kỹ thuật truyền thống với tiếp thu những thành tựu, xu hướng mới của nghệ thuật xiếc thế giới. Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, tư duy nghệ thuật, kỹ năng biểu diễn, ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng kiến thức về thể chất, y học thể thao, dinh dưỡng và tâm lý lứa tuổi trong quá trình đào tạo.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm và năng lực đổi mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ kế cận; phát huy vai trò của các nghệ sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong truyền dạy kỹ thuật, bí quyết nghề và giá trị nghề nghiệp; đồng thời chăm lo điều kiện làm việc, đời sống để đội ngũ yên tâm cống hiến.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa điều kiện đào tạo và nâng cao chất lượng thực hành, biểu diễn. Từng bước số hóa giáo trình, học liệu, tư liệu chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, dàn dựng và biểu diễn; đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm môi trường tập luyện và biểu diễn an toàn, phù hợp với đặc thù nghề xiếc.

Thứ tư, tăng cường gắn kết đào tạo với thực tiễn, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Chủ động phối hợp với các đơn vị nghệ thuật, nhà hát, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, du lịch, sự kiện để tạo cơ hội thực hành, biểu diễn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, biểu diễn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật xiếc Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, với truyền thống 65 năm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng thương hiệu và vị thế xứng đáng trong hệ thống các cơ sở đào tạo nghệ thuật, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Kỷ niệm 65 năm thành lập là dấu mốc quan trọng. Qua đó, tiếp thêm động lực để Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, sáng tạo nghệ thuật, góp phần đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập và tỏa sáng./.