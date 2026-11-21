Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (1961 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào đã diễn ra sáng 21.11 tại Hà Nội, là dấu mốc ghi nhận hành trình bền bỉ ấy.

Tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể Nhà trường

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu Nhà trường vinh dự nhận Huy chương Hữu Nghị của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Ngoài ra, các cá nhân của Nhà trường được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” của Bộ VHTTDL; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đổi mới công tác đào tạo, chủ động thích ứng và hội nhập

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc nòng cốt của cả nước.

Đáng chú ý, hơn 90% diễn viên xiếc đang hoạt động trên toàn quốc được đào tạo từ mái trường này. Đó là thành quả đáng tự hào, kết tinh công sức, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nghệ sĩ và học sinh.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, những năm gần đây, trường tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhà trường đã biên soạn 7 bộ giáo trình cấp Bộ; đội ngũ giáo viên và học sinh đạt 20 giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế trong giai đoạn 2021 - 2024.

Năm 2026, học sinh Nhà trường đạt Quán quân cuộc thi Model Kid Vietnam và Giải Nhì Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc.

Đặc biệt, năm 2022, Nhà trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2023 được Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của Nhà trường, đồng thời khẳng định những đóng góp thiết thực trong đào tạo, phát triển nghệ thuật xiếc và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, nhà giáo, nghệ sĩ, viên chức, người lao động đã tận tâm, trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường trong suốt chặng đường 65 năm qua.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa và nghệ thuật được xác định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Theo đó, nghệ thuật xiếc đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, không chỉ nâng cao trình độ kỹ thuật, chất lượng biểu diễn, mà còn phải phát huy sáng tạo, bản sắc, khả năng kết hợp liên ngành và thích ứng với xu hướng nghệ thuật hiện đại, nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam đã đặt ra những định hướng quan trọng trong xây dựng, phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng NSƯT Ngô Lê Thắng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 12 cá nhân thuộc Nhà trường

Trước những yêu cầu đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Nhà trường tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bảo đảm hài hòa giữa kế thừa tinh hoa, kỹ thuật truyền thống với tiếp thu những thành tựu, xu hướng mới của nghệ thuật xiếc thế giới.

Đồng thời, chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, tư duy nghệ thuật, kỹ năng biểu diễn, ngoại ngữ và khả năng làm việc trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng kiến thức về thể chất, y học thể thao, dinh dưỡng và tâm lý lứa tuổi trong quá trình đào tạo.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm và năng lực đổi mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ kế cận; phát huy vai trò của các nghệ sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong truyền dạy kỹ thuật, bí quyết nghề và giá trị nghề nghiệp; đồng thời chăm lo điều kiện làm việc, đời sống để đội ngũ yên tâm cống hiến.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa điều kiện đào tạo và nâng cao chất lượng thực hành, biểu diễn. Từng bước số hóa giáo trình, học liệu, tư liệu chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, dàn dựng và biểu diễn; đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm môi trường tập luyện và biểu diễn an toàn, phù hợp với đặc thù nghề xiếc.

Thứ tư, tăng cường gắn kết đào tạo với thực tiễn, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Chủ động phối hợp với các đơn vị nghệ thuật, nhà hát, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, du lịch, sự kiện để tạo cơ hội thực hành, biểu diễn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, biểu diễn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật xiếc Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nghệ thuật xiếc Việt Nam

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế trong hệ thống các cơ sở đào tạo nghệ thuật; qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Đào tạo xiếc đáp ứng yêu cầu công nghiệp văn hóa

Tại Lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, NSƯT Ngô Lê Thắng cho biết, năm 1961, Nhà trường được thành lập trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

Từ những lớp học đơn sơ, những sàn tập còn thiếu thốn trăm bề, bằng tình yêu nghề cháy bỏng và niềm tin sắt son vào tương lai của nghệ thuật Xiếc Việt Nam, các thế hệ đi trước đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên.

Trải qua 65 năm, dù bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, Nhà trường vẫn kiên định với sứ mệnh phát hiện, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực cho nghệ thuật biểu diễn xiếc và tạp kỹ.

Đây là lĩnh vực nghệ thuật có tính đặc thù cao, đòi hỏi người học phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc từ khi còn nhỏ. Mỗi động tác nhào lộn, kỹ thuật thăng bằng hay tiết mục biểu diễn đều là kết quả của quá trình khổ luyện, sự kiên trì của học sinh và tâm huyết truyền dạy của các thế hệ nhà giáo, nghệ sĩ. Những kỹ thuật, kinh nghiệm và bí quyết nghề được trao truyền qua từng thế hệ đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

NSƯT Ngô Lê Thắng phát biểu

Nhìn lại chặng đường đã qua, NSƯT Ngô Lê Thắng nhấn mạnh, những thành quả hôm nay là kết tinh từ công sức, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nghệ sĩ và học sinh. Phía sau mỗi nghệ sĩ trưởng thành, mỗi tiết mục được công chúng đón nhận là dấu ấn của những người thầy, người cô đã dành nhiều năm tháng gắn bó với sàn tập, tận tình hướng dẫn, rèn luyện và nâng đỡ học trò.

Sự đóng góp thầm lặng ấy đã tạo nên nền tảng quan trọng để Nhà trường duy trì và phát triển công tác đào tạo trong suốt 65 năm.

Trong 5 năm gần đây, tập thể Nhà trường tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những thành tích trong đào tạo, biểu diễn và tham gia các hoạt động nghệ thuật trong nước, quốc tế đã góp phần khẳng định năng lực, vị thế của Nhà trường.

Đặc biệt, các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng, là ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ của tập thể Nhà trường.

Ban Giám hiệu Nhà trường vinh dự nhận Huy chương Hữu nghị của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào

Theo NSƯT Ngô Lê Thắng, dấu mốc 65 năm là dịp để Nhà trường nhìn lại truyền thống, đánh giá những kết quả đã đạt được và xác định rõ hơn định hướng phát triển trong thời gian tới.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được chú trọng, nghệ thuật xiếc đứng trước yêu cầu đổi mới cả về đào tạo, sáng tạo tác phẩm và phương thức tiếp cận công chúng.

Quán triệt sâu sắc Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam và tinh thần đổi mới, đột phá từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam xác định rõ: nghệ thuật Xiếc không chỉ dừng lại ở kỹ thuật biểu diễn thuần túy, mà phải trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, có sức cạnh tranh cao, đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế sáng tạo và du lịch nước nhà.

12 cá nhân của Nhà trường vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Nhà trường quyết tâm thực hiện hai mũi nhọn chiến lược.

Thứ nhất, đào tạo thế hệ nghệ sĩ xiếc đa năng, hiện đại: kết hợp tinh hoa xiếc truyền thống với tư duy nghệ thuật đương đại; tăng cường ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng và sân khấu số trong sáng tạo, dàn dựng tác phẩm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng trong nước và quốc tế.

Thứ hai, xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hội nhập: từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu và trao đổi chuyên môn, hướng tới xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở đào tạo xiếc có uy tín trong khu vực.

NSƯT Ngô Lê Thắng khẳng định, với nền tảng truyền thống 65 năm, cùng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, tập thể Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo và sáng tạo nghệ thuật.

Qua đó, xây dựng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo uy tín, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nghệ thuật xiếc nước nhà và bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia, đồng thời vươn tầm thế giới.