Trao giấy khen cho cán bộ, giáo viên, viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ngày 20/11, Trường Trung cấp An Giang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời trao học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng viên chức, giáo viên có thành tích trong công tác.

Theo đó, 19 suất học bổng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng được trao cho học sinh nhằm động viên các em tiếp tục học tập, rèn luyện. Nhà trường cũng công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 56 viên chức, giáo viên.

Sau hơn 1 tháng vận hành theo mô hình tổ chức mới, Trường Trung cấp An Giang có trụ sở chính tại Rạch Giá, 2 phân hiệu tại phường Châu Đốc và xã Long Điền cùng 7 cơ sở đào tạo trực thuộc, tổng cộng 10 điểm trường.

Hiện trường đào tạo 32 ngành, với hơn 4.200 học sinh và 255 cán bộ, viên chức, người lao động.