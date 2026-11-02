Trường Trung cấp An Giang có hơn 5.000 học sinh sau hợp nhất

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Quang Bảo phát biểu tại hội nghị.

Chiều 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của UBND tỉnh An Giang, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ và Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp được sáp nhập vào Trường Trung cấp An Giang 1. Trường sau sáp nhập đổi tên thành Trường Trung cấp An Giang, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang 1, giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang; đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Quang Bảo trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang.

Sau hợp nhất, trường có hơn 5.000 học sinh trung cấp và 211 người làm việc trong biên chế có mặt. Mạng lưới đào tạo gồm trường chính tại phường Rạch Giá, 2 phân hiệu tại phường Châu Đốc và xã Long Điền, cùng 7 cơ sở đào tạo tại Tân Hiệp, U Minh Thượng, Kiên Lương, Vĩnh Thạnh Trung, Long Phú, Tân An và Chợ Mới.

Trường có 6 phòng chức năng, 6 khoa chuyên môn và Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ. Việc hợp nhất nhằm tập trung đầu mối quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.