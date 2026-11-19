Thay mặt Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp 24 Biên phòng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Duy Khiêm

Diễn văn tại gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Trường Trung cấp 24 Biên phòng (15/12/1959 - 15/12/2026) do Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tại buổi gặp mặt cho thấy, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, huấn luyện động vật nghiệp vụ duy nhất của toàn quân với nhiều thành tích toàn diện, đột phá trong năm 2026.

Năm học 2025-2026, Nhà trường tổ chức đào tạo 3 khóa với 105 học viên và 105 chó nghiệp vụ; kết quả trên 75% học viên đạt khá, giỏi và 100% rèn luyện loại tốt. Đáng chú ý, 24/24 học viên Khóa 13 thực tập tốt nghiệp tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đều được tặng giấy khen. Công tác tuyển sinh đạt tỷ lệ nhập học 100%.

Trong năm 2026, Nhà trường được cấp trên thông qua 3 chương trình đào tạo trình độ trung cấp, hoàn thiện 4 chuẩn đầu ra chuyên ngành mũi nhọn, cập nhật kiến thức về phương tiện không người lái cho 100% học viên và ban hành chương trình sẵn sàng đào tạo cho học viên Bộ An ninh Lào. Đội ngũ 101 nhà giáo, cán bộ quản lý ngày càng chuẩn hóa với 28,71% có trình độ sau đại học; trong năm có 2 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng và 100% giáo viên dự thi cấp trường đạt loại giỏi.

Nhà trường triển khai 15 đề tài, 3 sáng kiến ở các cấp; phối hợp với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nghiên cứu huấn luyện chó Sông Mã phát hiện bom mìn tại Quảng Trị, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ đảo xa bờ, đồng thời thí điểm huấn luyện chó từ 61 ngày tuổi. Tháng 9/2026, đơn vị ban hành Kiến trúc Nhà trường thông minh, ứng dụng phần mềm quản lý chó nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng số cho 100% quân nhân và tổ chức thành công Hội thi Đổi mới sáng tạo, cải tiến mô hình học cụ với 22 sản phẩm thiết thực.

Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm, lực lượng quân khuyển Nhà trường đã tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026); cơ động tìm kiếm cứu nạn thảm họa động đất tại Venezuela và mưa lũ tại Lai Châu; tham gia Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, diễn tập chung với quân đội các nước láng giềng. Nhà trường cũng đã huy động 320 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc đó, năm 2026, Nhà trường vinh dự có 1 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Duy Khiêm

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đặc thù, không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ huấn luyện viên mà còn trực tiếp huấn luyện, chăm sóc và rèn luyện chó nghiệp vụ phục vụ các nhiệm vụ của lực lượng. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và tình yêu nghề của mỗi cán bộ, giáo viên. Vì vậy, Nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu thực tiễn tại các đơn vị cơ sở.

Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu Nhà trường tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn công tác, chiến đấu của các đơn vị, bảo đảm chó nghiệp vụ sau huấn luyện có thể phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị trao danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở cho các cá nhân. Ảnh: Duy Khiêm

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường, Đại tá Nguyễn Quang Thuyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cá nhân Thiếu tướng Võ Tiến Nghị. Đồng chí khẳng định, đây là nguồn động viên để cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Nhà trường đã công bố các Quyết định và Chứng nhận công nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm 2026; các Quyết định tặng Giấy khen của Ban Giám hiệu Nhà trường đối với các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích trong Hội thi đổi mới sáng tạo, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị, công nghệ phục vụ quản lý, chăm sóc huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ năm 2026.