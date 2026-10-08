Trương Trọng Hiếu gặp sự cố khi thi National Costume ở Mister Global

Mister Global 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 40 nam vương đến từ khắp nơi trên thế giới cùng tranh tài. Mới đây, các thí sinh chính thức bước vào phần thi National Costume, nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa của từng đất nước đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Việt Nam là Trương Trọng Hiếu xuất hiện trên sân khấu của phần thi National Costume trong thiết kế Vũ Hóa Đồng Thăng, lấy cảm hứng từ hình tượng Chử Đồng Tử trong văn hóa và truyền thuyết dân gian Việt Nam.

Trương Trọng Hiếu trong phần thi National Costume ở Mister Global 2026.

Trong quá trình Trương Trọng Hiếu di chuyển trên sân khấu, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến phần thể hiện của nam vương đến từ Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thay vì để tình huống này làm gián đoạn màn trình diễn, Trương Trọng Hiếu nhanh chóng có cách xử lý, tiếp tục giữ thần thái và duy trì nhịp độ trình diễn đã chuẩn bị.

Nam vương đến từ Việt Nam không thể hiện sự lúng túng trước sự cố. Anh giữ biểu cảm ổn định, chủ động điều chỉnh động tác và tiếp tục tương tác với sân khấu theo đúng tinh thần của tiết mục. Sau khoảnh khắc ngoài dự kiến, nam người mẫu vẫn hoàn thành toàn bộ phần trình diễn, giúp màn thể hiện không bị ngắt quãng.

Với những thiết kế có cấu trúc phức tạp, kết hợp nhiều lớp phục trang cùng các chi tiết chuyển động, việc người trình diễn phải xử lý linh hoạt những tình huống phát sinh trên sân khấu là điều không dễ dàng. Trường hợp của Trương Trọng Hiếu cho thấy sự bình tĩnh và khả năng thích nghi có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng một phần thi.

Trước khi lên sân khấu Mister Global 2026, Trương Trọng Hiếu có thời gian chuẩn bị về hình thể, kỹ năng trình diễn cũng như cách giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam. Với anh, phần thi Trang phục dân tộc không chỉ là cơ hội thể hiện ngoại hình và phong thái của một người mẫu mà còn mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh quê hương.

Nam vương Việt Nam giữa dàn thí sinh Mister Global 2026 trong phần thi National Costume.

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, quê Lâm Đồng, sở hữu chiều cao 1,85 m. Anh từng theo học tại Đài Loan (Trung Quốc), sau đó theo đuổi công việc người mẫu và có kinh nghiệm trình diễn tại Taiwan International Fashion Week.

Năm 2025, Trọng Hiếu tham gia Manhunt Vietnam và giành danh hiệu Manhunt Fitness Model, trước khi được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Mister Global 2026.

Mister Global 2026 được tổ chức tại Thái Lan. Sau các hoạt động và phần thi bên lề, đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 10/10. Trọng Hiếu được kỳ vọng tiếp tục phát huy lợi thế về hình thể, kinh nghiệm trình diễn và sự tự tin để tạo dấu ấn trong chặng cuối của cuộc thi.