Trương Trí Lâm tái ngộ tình cũ sau 33 năm

Sau 33 năm kể từ lần cuối đứng chung sân khấu, Trương Trí Lâm và bạn gái cũ Hứa Thu Di bất ngờ tái hợp trong đêm diễn tại Phật Sơn (Trung Quốc). Cả hai cùng thể hiện ca khúc Từng chiếc lá phong tình, đưa khán giả trở về những năm tháng rực rỡ của nhạc Cantopop. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là màn song ca hoài niệm, mà còn là sự bình thản, chừng mực của hai nghệ sĩ sau nhiều thập kỷ.

Tối 24/10, tại Trung tâm Biểu diễn Văn hóa và Thể thao Quốc tế Phật Sơn, đêm diễn thuộc tour concert của Trương Trí Lâm trở nên đặc biệt khi Hứa Thu Di xuất hiện với tư cách khách mời. Ở tuổi 55, nam ca sĩ cùng người yêu cũ một thời đứng cạnh nhau, cất giọng hát Từng chiếc lá phong tình. Khoảnh khắc ấy đánh dấu lần tái hợp trên sân khấu sau 33 năm, gợi lại một chương đáng nhớ trong sự nghiệp lẫn cuộc đời của cả hai.

Trong màn trình diễn, Trương Trí Lâm và Hứa Thu Di lần lượt chia sẻ phần hát, thỉnh thoảng nhìn nhau và mỉm cười. Cả hai giữ khoảng cách lịch sự, không có những cử chỉ thân mật quá mức hay cố tình tạo ra tình huống gây chú ý. Mọi tương tác diễn ra tự nhiên, vừa đủ để khán giả cảm nhận được sự ăn ý của hai giọng ca từng gắn bó trong quá khứ.

Đáng chú ý, sau khi ca khúc kết thúc, Hứa Thu Di chủ động lùi lại, nhường vị trí trung tâm cho Trương Trí Lâm. Cử chỉ nhỏ ấy được khán giả ghi nhận, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ đã bước qua tuổi trung niên.

Không né tránh quá khứ, cũng không cố gắng khơi lại chuyện tình năm xưa, cả hai lựa chọn cách gặp gỡ nhẹ nhàng. Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối những kỷ niệm cũ, trong khi cuộc sống hiện tại của mỗi người vẫn được tôn trọng.]

Muốn hiểu vì sao màn tái hợp này nhận được nhiều sự quan tâm, cần trở lại năm 1991, thời điểm Trương Trí Lâm và Hứa Thu Di được hãng đĩa Fitto Records xây dựng thành một cặp song ca. Ca khúc Câu chuyện tình yêu hiện đại nhanh chóng đưa cả hai đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh đó, Từng chiếc lá phong tình cũng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích, gắn liền với tên tuổi của bộ đôi.

Sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc, cùng hình ảnh trẻ trung và sức hút trên sân khấu, khiến Trương Trí Lâm và Hứa Thu Di được khán giả xem như cặp đôi vàng của làng nhạc Hong Kong. Trong thời gian hợp tác, cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm việc cùng nhau. Mối quan hệ đồng nghiệp dần phát triển thành tình cảm yêu đương kéo dài khoảng hai năm.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ cuối cùng không đi đến cái kết như nhiều người mong đợi. Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, những khác biệt trong định hướng cuộc sống khiến cả hai quyết định chia tay trong hòa bình. Không có những màn tranh cãi công khai hay những lời trách móc kéo dài, Trương Trí Lâm và Hứa Thu Di sau đó lựa chọn con đường riêng.

Dẫu vậy, sự kết thúc của một mối quan hệ không đồng nghĩa với việc những kỷ niệm đẹp phải bị xóa bỏ. Những ca khúc từng gắn liền với thời thanh xuân vẫn được lưu giữ trong ký ức người nghe, còn hai nghệ sĩ tiếp tục hoạt động và xây dựng cuộc sống của mình.

Sau khi chia tay Hứa Thu Di, Trương Trí Lâm nên duyên với nữ diễn viên Viên Vịnh Nghi. Cả hai gặp gỡ khi cùng tham gia bộ phim Biên thành lãng tử, sau đó tiến tới hôn nhân vào năm 2001. Hơn hai thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng và có một con trai.

Trong khi đó, Hứa Thu Di kết hôn với nam diễn viên Vương Thư Kỳ. Hai người cũng xây dựng gia đình và có một con trai. Từ những ngày còn là cặp song ca được yêu mến, cả Trương Trí Lâm lẫn Hứa Thu Di đều đã trải qua nhiều thay đổi, có những lựa chọn riêng và tìm thấy vị trí của mình trong cuộc sống.

Bởi vậy, cuộc hội ngộ sau 33 năm không đơn thuần là sự trở lại của hai giọng ca từng nổi tiếng. Đó còn là dịp để khán giả nhìn lại chặng đường dài mà mỗi người đã đi qua. Từ những người trẻ từng cùng nhau tạo nên các bản tình ca được yêu thích, họ giờ đây xuất hiện với tâm thế của những nghệ sĩ trưởng thành, có gia đình và những mối quan tâm khác ngoài ánh đèn sân khấu.

Một số khán giả bày tỏ sự xúc động khi xem lại màn trình diễn. Có người cho rằng, điều đẹp đẽ nhất không nằm ở việc hai người từng yêu nhau có thể đứng chung sân khấu, mà ở chỗ họ đủ bình thản để nhìn lại quá khứ mà không cần phủ nhận hay níu kéo.

Sau tất cả, Từng chiếc lá phong tình vẫn vang lên với giai điệu quen thuộc, nhưng cảm xúc mà ca khúc mang lại có lẽ đã khác. Nếu ngày trước, bài hát gắn với tuổi trẻ, tình yêu và những rung động đầu đời, thì giờ đây, nó còn gợi nhắc về sự đổi thay của thời gian, những cuộc chia ly và khả năng giữ lại điều đẹp đẽ sau khi một mối quan hệ khép lại.

Cuộc tái ngộ của Trương Trí Lâm và Hứa Thu Di vì thế mang đến một dư vị đặc biệt. Không có những tình tiết kịch tính hay màn khơi lại chuyện cũ, chỉ có hai nghệ sĩ cùng hát lại bản tình ca từng gắn bó với thanh xuân của mình. Sau 33 năm, họ không còn là những người trẻ của ngày xưa, nhưng vẫn có thể đứng cạnh nhau, mỉm cười và hoàn thành một màn song ca trọn vẹn.

Có lẽ, đó cũng là điều khiến khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ: không phải chuyện tình nào cũng cần một cái kết bên nhau để được xem là đẹp. Đôi khi, sau những năm tháng đã qua, việc mỗi người có cuộc sống riêng, bình yên với lựa chọn của mình và vẫn có thể cùng nhau hát lại một ca khúc cũ đã là một cái kết đủ đầy.