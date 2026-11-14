Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Trần Quốc Toản là trường phổ thông liên cấp công lập đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh (cũ) được thành lập ngày 9/6/2016.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố tặng hoa chúc mừng Trường TH&THCS Trần Quốc Toản.

Những ngày đầu thành lập, trường có 16 lớp với 603 học sinh và 37 cán bộ, giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Sau một thập niên xây dựng và phát triển, nhà trường đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng về chất lượng giáo dục của thành phố.

Năm học 2026-2027, nhà trường có tổng số 79 lớp với gần 4.000 học sinh và 145 cán bộ, giáo viên, nhân viên với tỷ lệ 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn luôn nằm trong tốp đầu khối giáo dục thành phố. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập duy trì ổn định từ 90% đến 95%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tạ Đăng Đoan trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Trường TH&THCS Trần Quốc Toản.

Với những thành tích nổi bật, nhà trường ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu, nhận được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Đặc biệt, tập thể nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và thành quả đáng tự hào 10 năm qua.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc biểu dương, ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của địa phương. Vì vậy, giáo dục không chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền thụ tri thức mà còn phải chú trọng bồi dưỡng nhân cách, tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan phát biểu chúc mừng Trường TH&THCS Trần Quốc Toản.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, dạy và học; phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, toàn diện.

Với những kết quả đạt được, đồng chí Tạ Đăng Đoan tin tưởng Trường TH&THCS Trần Quốc Toản tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị thế trong nhóm các trường có phong trào giáo dục dẫn đầu thành phố. Đồng thời, không ngừng xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, góp phần bồi dưỡng những thế hệ học sinh phát triển toàn diện về tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Nhân dịp này, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy được các cấp, ngành khen thưởng.