Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND thành phố Hà Nội tặng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy. Ảnh: Lê Anh

Dịp này, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (tên gọi trước sắp xếp) đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; Liên đội được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Vĩnh Tuy và Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy.

Tiền thân Trường Tiểu học Vĩnh Tuy là Trường Phổ thông cơ sở Vĩnh Tuy, thành lập năm 1964; năm 1995 tách thành hai trường tiểu học và trung học cơ sở. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2008, được công nhận lại năm 2024. Sau sáp nhập, trường có khoảng 1.673 học sinh, 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy có hơn 1.600 học sinh. Nhà trường huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Toàn bộ học sinh được đánh giá hoàn thành hoặc hoàn thành tốt môn tiếng Việt và môn toán. Nhà trường đặc biệt quan tâm, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, khoa học, ngoại ngữ…

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội trao Bằng khen của UBND thành phố tặng các cá nhân. Ảnh: Lê Anh

Năm học vừa qua, học sinh nhà trường giành 746 giải tại các cuộc thi, giao lưu, tăng 139 giải so với năm học trước. Tập thể trường giành Giải Ba quốc gia cuộc thi Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”; giải Ba quốc gia cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, tiết kiệm”; giải Nhất cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” và giải tập thể cuộc thi “Nhà tài chính và khởi nghiệp tuổi teen”.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, được suy tôn dẫn đầu Cụm, Khối thi đua số 3 trực thuộc phường Vĩnh Hưng. Dịp này, nhà trường có 4 cá nhân nhận Bằng khen cấp thành phố, 1 cá nhân nhận Bằng khen cấp Trung ương…

Chia sẻ về chặng đường xây dựng và phát triển, cô Nguyễn Phương Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai cho biết, thành quả được vun đắp từ tâm huyết, lòng yêu nghề và đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo. Các thầy cô đi trước không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là tấm gương về đạo đức, lòng nhân ái, tình yêu thương học trò. Sự cống hiến ấy đặt nền móng, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm là dịp để các thế hệ thầy cô gặp gỡ, tri ân những người đã gắn bó với mái trường; đồng thời nhắc nhở mỗi nhà giáo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Các thế hệ nhà giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai. Ảnh: Lê Anh

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ chào mừng do học sinh nhà trường biểu diễn, nổi bật là tiết mục “Đạo thầy nghĩa trò - Cội nguồn tri thức”. Các đại biểu cũng theo dõi video giới thiệu mô hình “Trường học thân thiện - Nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp”. Dịp này, nhà trường tổ chức gặp mặt, tri ân các nhà giáo lão thành đã từng gắn bó, cống hiến cho mái trường.