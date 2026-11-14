Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang tổ chức cuộc thi 'Tài năng MC Hợp Giang'

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải.

Tại vòng sơ khảo, các thí sinh tham gia thể hiện tài năng qua hình thức video với thời lượng không quá 3 phút. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn 20 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

Nội dung thể hiện tài năng qua các chủ đề về thầy cô, mái trường, văn hóa Việt Nam, quê hương Cao Bằng, tình bạn và nét đẹp học đường. Các phần thi được chuẩn bị sáng tạo, sinh động, thể hiện khả năng dẫn dắt, tương tác và phong cách riêng của từng thí sinh.

Cuộc thi góp phần phát triển kỹ năng mềm, khuyến khích học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học đường, tạo môi trường giáo dục tích cực, thúc đẩy phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh. Đồng thời rèn luyện năng khiếu, kỹ năng giao tiếp, khả năng dẫn chương trình, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.

Kết thúc, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc.