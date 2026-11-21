Khai thác lợi thế của thành phố du lịch, Trường Tiểu học và THCS Đức Trí (TP Đà Nẵng) gắn việc học ngoại ngữ với trải nghiệm thực tế, giúp học sinh rèn luyện khả năng giao tiếp, tìm hiểu văn hóa địa phương, hình thành kỹ năng hội nhập.

Đưa tiếng Anh vào thực tiễn

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, trong đó xác định nhiệm vụ tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Trường Tiểu học và THCS Đức Trí chú trọng tạo môi trường để học sinh sử dụng tiếng Anh thường xuyên, không chỉ trong giờ học mà cả những hoạt động gắn với đời sống.

Các sân chơi trải nghiệm bằng tiếng Anh, giao lưu học sinh quốc tế... giúp học sinh Trường Tiểu học và THCS Đức Trí tự tin sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp hàng ngày.

Trường Tiểu học và THCS Đức Trí triển khai chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT kết hợp với chương trình tiếng Anh tăng cường Cambridge. Trong đó, học sinh được học 2 tiết mỗi tuần với giáo viên nước ngoài thông qua các hoạt động thực hành giao tiếp. Song song với giờ học chính khóa, nhà trường còn tổ chức các sân chơi và hoạt động trải nghiệm bằng tiếng Anh, tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng nghe, nói, tiếp cận cách diễn đạt tự nhiên và sự tự tin khi sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp hằng ngày.

Tuy nhiên, để kiến thức thực sự trở thành năng lực giao tiếp, HS cần được thực hành trong những tình huống cụ thể. Với lợi thế nằm ở trung tâm Đà Nẵng - thành phố du lịch đón đông đảo du khách quốc tế, Trường Tiểu học và THCS Đức Trí chủ động kết nối việc học tiếng Anh với không gian văn hóa và nhịp sống địa phương.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm gắn với du lịch và những buổi giao lưu quốc tế, học sinh có dịp trực tiếp trò chuyện, tương tác với du khách nước ngoài. Những câu hỏi về địa điểm tham quan, lời giới thiệu về cảnh đẹp, ẩm thực hay nét văn hóa đặc trưng của thành phố trở thành cơ hội để các em vận dụng vốn từ, mẫu câu đã học vào giao tiếp thực tế.

Trong nhiều hoạt động trải nghiệm, mỗi học sinh Trường Tiểu học và THCS Đức Trí trở thành một đại sứ du lịch, kết nối việc học tiếng Anh với không gian văn hóa và nhịp sống địa phương.

Trong những tình huống ấy, học sinh không chỉ cần nhớ từ vựng hay sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp mà còn phải biết lắng nghe, lựa chọn cách diễn đạt và phản hồi phù hợp. Việc giao tiếp vì thế trở nên tự nhiên hơn, giúp các em từng bước vượt qua tâm lý e ngại khi nói tiếng Anh với người lạ.

Không gian thực hành được mở rộng, giúp học sinh nhận ra rằng ngoại ngữ không chỉ là một môn học trong thời khóa biểu. Tiếng Anh trở thành công cụ để khám phá thế giới xung quanh, kết nối với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau và chia sẻ những điều gần gũi trong cuộc sống của mình.

Rèn kỹ năng hội nhập

Trong các hoạt động trải nghiệm, học sinh Đức Trí được khuyến khích chủ động tìm hiểu và giới thiệu những nét đặc sắc của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế. Hình ảnh những “đại sứ du lịch nhí” vì thế không chỉ gắn với việc nói tiếng Anh mà còn đặt ra yêu cầu để mỗi HS hiểu hơn về quê hương mình.

Muốn giới thiệu một danh thắng, món ăn hay phong tục địa phương bằng tiếng Anh, các em cần tìm hiểu thông tin, nắm được những nét đặc trưng và lựa chọn cách diễn đạt sao cho người nghe dễ hiểu. Quá trình chuẩn bị ấy giúp HS mở rộng vốn kiến thức, rèn khả năng trình bày và hình thành sự chủ động trong giao tiếp.

Mô hình học tiếng Anh gắn với hoạt động trải nghiệm và giáo dục địa phương của Trường Tiểu học và THCS Đức Trí.

Cách tiếp cận này tạo sự gắn kết giữa việc dạy ngoại ngữ với giáo dục địa phương. Học sinh có thêm cơ hội khám phá giá trị văn hóa nơi mình sinh sống, đồng thời hiểu rằng giao tiếp quốc tế không đơn thuần là sử dụng một ngôn ngữ khác. Để kết nối hiệu quả, các em còn cần kiến thức, sự tự tin và thái độ cởi mở, tôn trọng những khác biệt văn hóa.

Đằng sau mỗi hoạt động trải nghiệm là sự chuẩn bị và định hướng của đội ngũ giáo viên. Thầy cô hỗ trợ học sinh trang bị vốn từ, mẫu câu, tìm hiểu nội dung cần giới thiệu và thực hành trước khi tham gia giao tiếp thực tế. Sau mỗi hoạt động, những điều làm được và chưa làm được tiếp tục trở thành kinh nghiệm để các em điều chỉnh cách sử dụng ngôn ngữ.

Trong cách tổ chức ấy, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tạo điều kiện để HS chủ động khám phá, thực hành và trưởng thành qua trải nghiệm. Những bài học về ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng giao tiếp được kết nối trong cùng một hoạt động, giúp việc học trở nên gần gũi, thiết thực hơn.