Dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa; lãnh đạo phường Đông Ngạc, đại diện các ban ngành, đoàn thể phường cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Ngạc cho biết, tiền thân của nhà trường là Trường THCS Đông Ngạc, được thành lập năm 1921. Trải qua hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh luôn nỗ lực kế thừa truyền thống hiếu học của quê hương, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục địa phương.

Thừa ủy quyền, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà trường. Ảnh: Hồng Nhung

Tháng 8-2026, Trường Tiểu học Đông Ngạc A và Trường THCS Đông Ngạc được sắp xếp, tổ chức lại thành Trường Tiểu học và THCS Đông Ngạc. Việc thành lập trường liên cấp đánh dấu bước phát triển mới, tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả giáo dục của hai đơn vị.

Trong giai đoạn 2020-2021 đến 2025-2026, nhà trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Công tác số hóa hồ sơ, sử dụng phần mềm quản lý trường học, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức họp và sinh hoạt chuyên môn trực tuyến được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trao đổi kinh nghiệm theo tổ, khối và cụm trường. Giáo viên chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Ngạc trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Nhung

Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực. Tại Trường Tiểu học Đông Ngạc A, tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng từ 31,1% năm học 2020-2021 lên 45,1% năm học 2025-2026. Tại Trường THCS Đông Ngạc, tỷ lệ học sinh đạt học lực Giỏi/Tốt tăng từ 45,15% lên 56,16%. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh được đánh giá rèn luyện Tốt đạt 98,35%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và hoàn thành chương trình giáo dục THCS đạt 100%.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển năng khiếu được quan tâm. Trong 6 năm, học sinh Trường THCS Đông Ngạc đạt 75 giải cấp quận, phường và 30 giải cấp thành phố trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, nghiên cứu khoa học. Số học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên tăng từ 21 em năm học 2021-2022 lên 31 em năm học 2025-2026. Học sinh Trường Tiểu học Đông Ngạc A cũng đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao và sân chơi trí tuệ cấp quận, thành phố, quốc gia, quốc tế.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phát triển kỹ năng và phẩm chất cho học sinh. Mô hình thi đua “4 ngày, 5 tốt”, gồm ngày pháp luật, ngày thể thao, ngày tư vấn và ngày tiếng Anh được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Trong 5 năm, hoạt động ngày pháp luật tổ chức 40 buổi với 40 nội dung; hoạt động tư vấn học đường tổ chức 125 buổi với 50 nội dung, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc Đặng Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Hồng Nhung

Công tác chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được duy trì. Trong 6 năm, 56 cán bộ, giáo viên đã nhận đỡ đầu 40 học sinh với tổng kinh phí 146,25 triệu đồng. Nhà trường đồng thời thực hiện miễn, giảm các khoản đóng góp, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng trưởng thành, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hội thi chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được quan tâm, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm.

Phát huy truyền thống, xây dựng trường học hạnh phúc

Chúc mừng thành tích của nhà trường, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc Đặng Hương Giang ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc cho biết, ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Địa phương cũng cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo bằng những kế hoạch phù hợp với thực tiễn.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cùng lãnh đạo phường Đông Ngạc chúc mừng nhà trường. Ảnh: Hồng Nhung

Đối với mô hình trường liên cấp, lãnh đạo phường kỳ vọng học sinh có cơ hội học tập, trưởng thành liên tục trong suốt 9 năm dưới một mái trường. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức dạy học.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương; chú trọng chất lượng giáo dục thực chất, kết hợp giáo dục tri thức với đạo đức, lối sống, quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, nơi giáo viên được tôn trọng, học sinh được yêu thương và có điều kiện phát triển toàn diện.

Phường sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ, tạo điều kiện để nhà trường phát triển.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ. Ảnh: Hồng Nhung

Với bề dày truyền thống hơn một thế kỷ, Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của các thế hệ thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Đông Ngạc, đồng thời tiếp thêm động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.