Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng khôi phục bữa ăn bán trú, dự kiến cấp nước uống trở lại từ ngày 27-10

Việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng đã diễn ra bình thường.

Ghi nhận của phóng viên ngày 26-10 cho thấy, hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng đã diễn ra bình thường. Trước đó, kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu thức ăn trong bữa trưa ngày 8-10 không ghi nhận chỉ số bất thường hoặc vượt giới hạn quy định. Trên cơ sở đó, nhà trường đã khôi phục hoạt động ăn bán trú từ ngày 18-10.

Đối với nước uống, kết quả kiểm nghiệm trước đó cho thấy 3 mẫu nước lấy tại hệ thống lọc nước của Phân hiệu 1 có chỉ tiêu trực khuẩn mủ xanh vượt giới hạn cho phép. Vì vậy, nhà trường tiếp tục tạm dừng cung cấp nước từ hệ thống và phối hợp với đơn vị cung ứng, đại diện cha mẹ học sinh lấy mẫu kiểm nghiệm lần hai.

Trong thời gian chờ kết quả, học sinh tự mang nước uống từ nhà đến trường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi lượng nước mang theo đôi khi chưa đáp ứng đủ nhu cầu của những em học cả ngày, nhất là sau các hoạt động thể chất vào buổi chiều.

Nhà trường và các đơn vị liên quan cần duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai thông tin cần thiết để phụ huynh yên tâm, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ông Phạm Văn Phượng, phụ huynh học sinh, cho biết: Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan trực tiếp chứng kiến quá trình lấy mẫu nước kiểm nghiệm lần hai. Phụ huynh mong muốn nhà trường sớm khôi phục việc cấp nước uống bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên của học sinh trong thời gian học tập tại trường.

Ngày 23-10, Trung tâm Phân tích INVITEC công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước lấy tại Phân hiệu 1, nơi có 21 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Kết quả cho thấy cả 3 mẫu nước đều bảo đảm các chỉ tiêu an toàn theo quy định và tiêu chuẩn đã công bố.

Ông Trần Văn Tùng, Giám đốc Chi nhánh nước uống Ion kiềm ETUGI Thái Nguyên, đại diện đơn vị cung ứng hệ thống lọc nước, cho biết: "Việc lấy mẫu lần hai được thực hiện đúng quy trình, có sự chứng kiến của đại diện các bên liên quan. Đơn vị cam kết bảo đảm chất lượng nước theo tiêu chuẩn đã công bố; đồng thời tăng cường quản lý hệ thống, phối hợp kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ theo quy định".

Kết quả mẫu nước lấy từ Phân hiệu 1 được Trung tâm Phân tích INVITEC kiểm nghiệm, xác định cả 3 mẫu nước uống đều bảo đảm các chỉ tiêu an toàn theo quy định và tiêu chuẩn đã công bố.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm lần hai, Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng dự kiến khôi phục việc cấp nước uống cho học sinh từ ngày 27-10.

Thầy giáo Dương Văn Trường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm, nước uống. Đồng thời, phối hợp thực hiện kiểm nghiệm định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên.

Việc khôi phục bữa ăn bán trú và cấp nước uống bảo đảm chất lượng góp phần duy trì nền nếp học tập, sinh hoạt tại trường, đáp ứng mong muốn chính đáng của phụ huynh. Cùng với việc đưa các hoạt động trở lại bình thường, nhà trường và các đơn vị liên quan cần duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, nước uống, đồng thời công khai thông tin cần thiết để phụ huynh yên tâm, bảo đảm an toàn cho học sinh.