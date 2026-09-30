Trường Tiểu học và THCS Bản Xèo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Trường Tiểu học và THCS Bản Xèo hiện có 803 học sinh, trong đó hơn 90% là người dân tộc thiểu số. Do địa bàn rộng, nhiều học sinh ở các thôn, bản xa phải đến trường qua các tuyến đường liên thôn, liên xã. Vì vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học là vô cùng thiết thực.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã Bản Xèo đã phổ biến các quy định cơ bản về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phù hợp với từng độ tuổi học sinh. Trọng tâm là nhắc nhở chấp hành biển báo, hiệu lệnh giao thông, đi đúng làn đường; không phóng nhanh, lạng lách hay dàn hàng ngang; đồng thời bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Công an xã Bản Xèo phổ biến các quy định cơ bản về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đối với phụ huynh, Công an xã đề nghị mỗi gia đình phát huy vai trò nêu gương, chấp hành nghiêm các quy định khi đưa, đón con; đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi mô tô, xe gắn máy; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và thường xuyên nhắc nhở con em tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh truyền đạt kiến thức, Công an xã đã đưa ra các tình huống giao thông thực tế để học sinh trao đổi, nhận diện nguy cơ và xử lý phù hợp. Qua đó, giúp các em nâng cao kỹ năng quan sát, chủ động phòng tránh rủi ro tai nạn trên đường đến trường.

Phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo tham gia buổi tuyên truyền Luật an toàn giao thông.

Với trên 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, hoạt động tuyên truyền giúp các em hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh.

Các em học sinh tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp mỗi học sinh nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm túc Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.