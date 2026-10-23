Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Lương Sơn: Quyết tâm vượt khó thực hiện tốt phong trào thi đua 'Dạy tốt, học tốt'

Trường TH & THCS Lương Sơn được thành lập trên cở sở sáp nhập Trường Tiểu học Lương Sơn 1, Trường Tiểu học Lương Sơn 2 và Trường THCS Lương Sơn. Hiện nay, nhà trường gồm có 01 Trường chính, 01 phân hiệu Tiểu học và 01 phân hiệu THCS.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà cho học sinh Trường Th & THCS Lương Sơn nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Năm học 2025 – 2026, Trường Tiểu học lương Sơn 2 (nay là Phân hiệu Tiểu học – Trường TH & THCS Lương Sơn) Với tinh thần đoàn kết tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành giáo dục xã nhà nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Bước sang năm học mới 2026 – 2027, Trường TH & THCS Lương Sơn hiện có 89 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó: có 04 cán bộ quản lý, 02 cán bộ giáo vụ, cấp Tiểu học có 50 giáo viên, cấp THCS có 29 giáo viên và 04 nhân viên. 100% giáo viên giảng dạy có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đội ngũ cán bộ, giáo viên dày dặn kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

Đại diện BGH Trường Tiểu học Lương Sơn 2 (nay là Phân hiệu Tiểu học - Trường TH & THCS Lương Sơn) trao giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2025 - 2026.

Cũng trong năm học này, Trường TH & THCS Lương Sơn có 51 lớp với 1.512 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế trường liên cấp của địa phương, tăng cường giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, vì vậy, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với mục tiêu khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của giáo viên và học sinh. Phong trào cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Từ mục tiêu, ý nghĩa trên, để phát huy hiệu quả phong trào Ban giám hiệu nhà trường phát động sâu rộng nhiều đợt thi đua với các nội dung, như: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, gắn với việc sử dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hoạt động dạy học lấy học sinh làm trung tâm; áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bài giảng...

Thầy Nguyễn Văn Anh - Hiệu trưởng Trường TH & THCS Lương Sơn.

Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kế hoạch năm học. Với phương châm lấy sự hài lòng của phụ huynh và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả công việc, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường TH & THCS Lương Sơn luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, khơi dậy ý chí vươn lên học tập vì ngày mai lập thân, lập nghiệp trong mỗi học sinh. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Để phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đạt hiệu quả cao, Trường TH & THCS Lương Sơn luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giàu trí tuệ, giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề. Theo đó cùng với việc khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết trong mỗi giáo viên, nhà trường luôn coi trọng việc bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực. Trong mỗi tiết dạy, ban giám hiệu nhà trường luôn yêu cầu giáo viên phải biết khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của học sinh. Đồng thời, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trường, lớp, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Một góc Phân hiệu Tiểu học - Trường TH & THCS Lương Sơn

Cùng với kết quả của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thời gian qua, thầy, trò Trường TH & THCS Lương Sơn cũng đã quan tâm thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngoài ra, Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động lồng ghép trong giờ học chính khóa... giúp các em phát triển toàn diện.

Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với tiền đề sẵn có, cộng với niềm tin, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, đưa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng Trường TH & THCS Lương Sơn ngày một phát triển.