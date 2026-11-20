Tuyên dương 3 cá nhân của Trường Tiểu học Trần Cao Vân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trường Tiểu học Trần Cao Vân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Trần Cao Vân và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Trường hiện có 58 lớp với hơn 1.700 học sinh.

Tiếp nối truyền thống, thành quả của hai đơn vị, trong năm học qua, tập thể nhà trường nỗ lực ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng dạy và học, đạt nhiều kết quả tích cực.

Dịp này, nhà trường khen thưởng nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có thành tích nổi bật. Trong đó, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: thầy giáo Nguyễn Quốc Vinh (nguyên Phó Hiệu trưởng) và các cô giáo: Đoàn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Vân Thùy.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Thanh Khê trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm được công nhận sáng kiến và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; cô giáo Phan Thị Thùy Linh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Bên cạnh đó, 28 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 10 giáo viên nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Thanh Khê.

Nhà trường cũng biểu dương các cá nhân đạt thành tích tại hội thi cấp phường, có sáng kiến được công nhận cấp phường và được Đoàn phường Thanh Khê khen thưởng.