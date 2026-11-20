Trường Tiểu học Trần Cao Vân tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu
Chiều 20/11, Trường Tiểu học Trần Cao Vân (phường Thanh Khê) tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và tuyên dương, khen thưởng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2025 - 2026.
Trường Tiểu học Trần Cao Vân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Trần Cao Vân và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Trường hiện có 58 lớp với hơn 1.700 học sinh.
Tiếp nối truyền thống, thành quả của hai đơn vị, trong năm học qua, tập thể nhà trường nỗ lực ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng dạy và học, đạt nhiều kết quả tích cực.
Dịp này, nhà trường khen thưởng nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có thành tích nổi bật. Trong đó, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: thầy giáo Nguyễn Quốc Vinh (nguyên Phó Hiệu trưởng) và các cô giáo: Đoàn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Vân Thùy.
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm được công nhận sáng kiến và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; cô giáo Phan Thị Thùy Linh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Bên cạnh đó, 28 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 10 giáo viên nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Thanh Khê.
Nhà trường cũng biểu dương các cá nhân đạt thành tích tại hội thi cấp phường, có sáng kiến được công nhận cấp phường và được Đoàn phường Thanh Khê khen thưởng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/truong-tieu-hoc-tran-cao-van-tuyen-duong-nhieu-tap-the-ca-nhan-tieu-bieu-3359073.html