Ba thập kỷ - một hành trình đáng tự hào

Trong không khí hân hoan phấn khởi hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thầy và trò Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cùng nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển.

Đây không chỉ là dịp để các thế hệ nhà giáo, học sinh gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường thân yêu mà còn là dấu mốc có ý nghĩa, khẳng định những nỗ lực bền bỉ của một tập thể luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim bồ câu chắp cánh ước mơ. Ảnh: KX

Ngày 19-7-1996, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B – tiền thân của Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam ngày nay được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Tiểu học Đặng Trần Côn.

Những ngày đầu còn không ít khó khăn, nhưng bằng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhà trường từng bước khẳng định vị thế trong nền giáo dục Thủ đô. Đó là những thầy cô tận tụy bên trang giáo án, kiên trì dìu dắt từng thế hệ học sinh; là những cán bộ quản lý luôn trăn trở tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; là sự đồng hành của cha mẹ học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục thống nhất giữa gia đình và nhà trường.

Trong 30 năm qua, biết bao thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này, mang theo hành trang kiến thức, kỹ năng và những bài học đầu đời về tình yêu thương, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Hiện nay, nhà trường có khuôn viên khang trang, hệ thống phòng học và phòng chức năng được đầu tư, cảnh quan xanh, sạch, đẹp góp phần tạo dựng không gian học tập thân thiện, giúp học sinh phát triển hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp thành phố. Ảnh: KX

Thời gian qua, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; lọt Top 100 Trường học Hạnh phúc toàn quốc.

Những kết quả đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của tập thể sư phạm nhà trường. Với phương châm "Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển", Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam không ngừng đổi mới trong quản lý, giảng dạy và học tập; duy trì hiệu quả phong trào "Dạy tốt – Học tốt", tạo nên thương hiệu và vị thế vững chắc trong ngành giáo dục Thủ đô.

Hướng tới trường học hạnh phúc

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam xác định chất lượng giáo dục không chỉ được đo bằng kết quả học tập mà còn thể hiện ở sự trưởng thành, niềm vui và khả năng phát triển của mỗi học sinh.

Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thể chất và bồi dưỡng năng khiếu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy từng bước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Cùng với nhiệm vụ truyền thụ kiến thức, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và tinh thần sẻ chia được quan tâm thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào thi đua, hoạt động thiện nguyện, chương trình tri ân thầy cô, giáo dục bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa đọc đã tạo thêm không gian để học sinh được trải nghiệm, thể hiện bản thân và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

Bà Nguyễn Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam chia sẻ: “Ba mươi năm là chặng đường ghi dấu biết bao tâm huyết, nỗ lực và cống hiến của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành quả hôm nay không phải của riêng một cá nhân mà là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu nghề qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn xác định học sinh là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục, mỗi ngày đến trường phải thực sự là một ngày vui, nơi các em được yêu thương, tôn trọng, khuyến khích khám phá và phát triển năng lực. Trong chặng đường tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, đáp ứng niềm tin của phụ huynh và xã hội”.

Theo bà Nguyễn Lệ Hằng, kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để tập thể sư phạm nhà trường xác định rõ hơn trách nhiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Mỗi cán bộ, giáo viên cần tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo cho hiệu quả giáo dục.

Bà Nguyễn Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Ảnh: KX

Chung tay xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, nhân văn

Trong suốt chặng đường 30 năm qua, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục, chăm lo điều kiện học tập và xây dựng môi trường an toàn cho học sinh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam trong suốt 30 năm qua; đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới; phường sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để nhà trường phát triển, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt Nguyễn Minh Tuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: KX

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ và giáo dục truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong toàn trường. Đặc biệt, sự trở về của các thế hệ giáo viên và học sinh là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của tình cảm thầy trò và truyền thống hiếu học. Dù ở bất cứ đâu, những ký ức về lớp học, sân trường, lời dạy của thầy cô vẫn là hành trang quý giá, góp phần kết nối các thế hệ dưới mái nhà chung Thanh Xuân Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Ảnh: KX

Ba mươi năm – một chặng đường đủ dài để tạo dựng truyền thống, vun đắp niềm tin và khẳng định bản sắc. Phía trước nhà trường vẫn còn nhiều nhiệm vụ và thách thức trong bối cảnh giáo dục Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ. Song với nền tảng đã được xây dựng, sự đoàn kết của tập thể sư phạm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của phụ huynh, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam có thêm động lực để vững bước.

Từ mái trường này, những thế hệ học sinh tiếp tục được chắp cánh ước mơ, nuôi dưỡng tri thức và nhân cách. Hành trình 30 năm khép lại một dấu mốc đáng nhớ, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững, xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy của nhân dân địa phương và Thủ đô Hà Nội.