Những tháng cuối năm 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao, trong khi nhiều công trình hạ tầng giao thông đang thi công khiến áp lực giao thông tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng lớn. Dự báo tình hình ùn tắc sẽ diễn biến phức tạp hơn trong dịp Tết Nguyên đán 2027, nhất là tại các cửa ngõ, sân bay, bến xe và khu vực cảng.