Trường Tiểu học Quỳnh Mai đón nhận Cờ thi đua xuất sắc
Trong không khí kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành Giáo dục Thủ đô ghi nhận một dấu ấn đáng tự hào. Trường Tiểu học Quỳnh Mai, phường Bạch Mai tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội. Đây là phần thưởng ghi nhận những thành tích nổi bật, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể nhà trường trong công tác giáo dục.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/truong-tieu-hoc-quynh-mai-don-nhan-co-thi-dua-xuat-sac-246261120212506862.htm